Professor: Derfor har vi brug for mere, ikke mindre public service

DR skal fremover under nye mediekonditioner kunne stadig kunne levere kvalificerede udsendelserne om kultur og litteratur

I JANUAR OG FEBRUAR har jeg tilbragt adskillige arbejdsdage foran et tv-kamera med optagelser af programmer om litteratur dels for Danmarks Radio, dels for den private kanal dk4.

Det har jeg gjort, fordi jeg som forsker er forpligtet til at formidle resultaterne af min forskning til offentligheden. Borgerne skal have en reel mulighed for at få indsigt i og forhåbentlig også glæde af den forskning, vi alle er med til at finansiere.