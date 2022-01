Professor emeritus: Hvad er egentlig danske værdier?

Vi så alle Inger Støjberg efter meddelelsen om Rigsrettens dom. Her sagde hun, at hun havde forsvaret danske værdier. Frem for at angribe hendes udgave af disse værdier, som handler om en superstram udlændingepolitik, ønsker jeg som historiker og ikke-indfødt dansker at komme med min egen definition. Vores værdier har deres ophav i den kristne kultur, som går 1000 år tilbage. Selvom mange danskere ser sig som efterkommere af Odin og Freja, har vi meget mere fra Jesus og Maria.