Professor: Folkekirkens top sætter kurs mod at afskaffe helligdagsloven

De helt centrale slides i den stort anlagte konference torsdag den 25. april på Christiansborg om vejen videre fra afskaffelsen af store bededag kom først sent i programmet. Det var slides, der først forklarede, at helligdage er trossamfunds indre anliggender, og dernæst at arbejdsgiverne helt problemløst kan pålægge folk at arbejde på deres trossamfunds helligdage.

Ingen af de mange slides på konferencen forholdt sig derimod til begrebet om helligdage, som det er fastlagt i den danske helligdagslov. Derimod var det en rød tråd, at man nu fra folkekirkens top ønsker folkekirkens ejerskab til folkekirkens helligdage som indre anliggender, staten kun efter meget besværlige og nøje gennemarbejdede processer kan røre ved – mens altså arbejdsgivere i fred kan pålægge medarbejderne at arbejde på deres helligdage.

Det eneste, der i dag hindrer en sådan salomonisk løsning, hvor drengebarnet bliver skåret midtover, og hver får sin halvdel, er den danske helligdagslov. Den er vedtaget af landets lovgivende magt, og den slår fast, at folkekirkens helligdage som udgangspunkt er arbejdsfri dage i Danmark, uanset hvad arbejdsgivere og overenskomster måtte mene, ligesom de – officielt i hvert fald – er lukkedage i det meste af landet.

Der var naturligvis ingen, der på konferencen sagde, at den fremlagte model vil indebære en afskaffelse af helligdagsloven. Det havde nok også skabt protester i en elegant tilrettelagt politisk konference. Derimod var det selvfølgelig en glæde at høre Socialdemokratiets kirkeordfører, Kim Aas, slå fast, at regeringen ikke har nogen intentioner om at afskaffe flere helligdage. Men indlægget bygger jo på forestillingen om, at der fortsat er en helligdagslov.

Når imidlertid først Dansk Industri, Dansk Erhverv og Salling Group sammen med Liberal Alliance får nys om, at de kan blive enige med folkekirken om at undlade yderligere indblanding i folkekirkens helligdage – dem skal folkekirken nok selv tage sig af – så vil det ikke tage lang tid at overtale de store overenskomstparter til en model, hvor ferier og fridage udelukkende er et overenskomstspørgsmål, og helligdagslovens tvangssystem er ophævet.

Undervisningsverdenen kan så selvstændigt tilrettelægge sit skoleår. Samtidig kan man tilgodese de store religiøse grupper, hvis helligdage ikke er omtalt i helligdagsloven. De vil, på lige fod med folkekirkens medlemmer, kunne få udleveret et antal helligdage i overenskomsterne til egen fordeling efter egen religiøs opfattelse. Socialdemokraterne vil næppe kæmpe imod sådan en model.

De eneste, der vil tabe på modellen, er familierne, som ikke længere har sikkerhed for fælles ferier – og folkekirken, eller rettere dansk kristendom, der ikke længere gennem helligdagslovgivningen kan præge samfundet som helhed.

Måske er det tid til at genlæse historien om de salomoniske løsninger. De kan være farlige.

Lisbet Christoffersen er professor emerita.