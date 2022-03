Professor: Forskningsråd afslører manglende sans for værdien og karakteren af dansksproget forskning

Den 26. februar svarer formand for det faglige forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmarks Frie Forskningsråd, Anne-Marie Søndergaard Christensen, på, hvad hun ser som fejl og misforståelser i Kristeligt Dagblads dækning af manglende støtte til dansksprogede tidsskrifter.

Hendes svar viser dog samtidig, hvor det virkelige problem ligger. Problemet ligger i et nyt syn på dansksproget forskning, der afslører manglende sans for værdien og karakteren af dansksproget forskning.

Fra i år har Danmarks Frie Forskningsråd således brugt nye internationaliseringskriterier i deres afslag om støtte. Internationalisering har været et kriterium i de sidste mange opslag. Det var det også sidste gang Dansk Teologisk Tidsskrift fik støtte. Det har redaktionen forstået som et spørgsmål om at gøre dansksproget forskning tilgængelig for et internationalt (dansklæsende) publikum, hvad vi også har bestræbt os på. Når det i Søndergaard Christensens svar lyder, at årsagen til afslaget skyldes, at kvaliteten ikke var tilstrækkelig høj, så baserer denne vurdering sig ifølge afslagsbrevet alene på antallet af udenlandske forskere i redaktion, udvalg og blandt fagfællebedømmere.

I Dansk Teologisk Tidsskrifts sammensætning af redaktion og rådgivende udvalg har vi ønsket at sikre den faglige kvalitet til at kunne bedømme og rådgive om danskorienteret teologisk forskning. Vi kan ikke forvente, at udenlandske forskere fagligt kan vurdere artikler om Johannes Sløks forhold til Svend Bjerg eller danske børnebibler. Heldigvis har det teologiske miljø i Danmark mange forskere på højt internationalt niveau, der kan sikre standarden. Sidste gang Dansk Teologisk Tidsskriftfik støtte, var der da heller ingen krav om udenlandske forskere i redaktionen. Ligesom det historiske tidsskrift TEMP hidtil har fået støtte på samme vilkår som Dansk Teologisk Tidsskrift.

TEMP er på højt fagligt niveau og er da også rangeret i kategori 2, det vil sige i den bedste kategori i den ranking af tidsskrifter, den såkaldte BFI, som politisk netop er opgivet. Til sammenligning var Dansk Teologisk Tidsskrift netop indstillet til oprykning i kategori 2. Eksempler viser, at det er rigtigt, at når det hævdes, at forskningsrådet har indført nye kriterier, som er nævnt i opslaget.

Jeg kan forstå, at antallet af ansøgninger om tidsskriftsstøtte er steget i år. Og Dansk Teologisk Tidsskrifts redaktion er fuldt ud klar over, at med begrænsede midler kan ikke alle ansøgninger tilgodeses. Dette ændrer dog ikke ved, at det er yderst problematisk, at forskningsrådet indfører nye og ikke udmeldte kriterier. Det er svært at drive tidsskrift på de vilkår. Ikke mindst fordi den digitalisering, som også er et mål for forskningsrådet, undergraver økonomien bag de mindre fagtidsskrifter og har gjort dem afhængige af støtte.

Bo Kristian Holm er professor mso i systematisk teologi og hovedredaktør for Dansk Teologisk Tidsskrift, Aarhus Universitet.