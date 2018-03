Sognepræst om DR-udsendelse: Trættende hipstere som det 21. århundredes reformatorer

Gad vide, hvad Jörg Lauster ville sige til det tyske program om Reformationen, som i mandags blev sendt på DR 2, spørger sognepræst Jesper Bacher

2017 var det store reformationsjubilæumsår, hvor Reformationen blev fejret og markeret, så det forslog. Oven på den megen virak og festivitas er det tid at se tilbage. At evaluere, om man vil. En fyldestgørende evaluering skal ingenlunde forsøges i denne sammenhæng, men så sent som i lørdags havde den tyske teologiprofessor Jörg Lauster kritiske bemærkninger til reformationsjubilæet i nærværende dagblad.