Provst: Folkekirken har glemt at fortælle folk, hvad de kan bruge den til

kronik | Det er ærgerligt, at folk går på kaffebar eller sociale medier for at finde åndelighed. En åndelighed, som folkekirken ikke har fortalt dem, at de kan finde hos deres lokale præst

For et par uger siden drak jeg kaffe på en kaffebar. Måske ikke lige det sted hvor man, trods stærk kaffe, regner med at modtage den dybeste åndelige inspiration. Men så alligevel.

I dag har alle virksomheder og organisationer en mission. Og mens jeg stod og ventede på min kaffe, kunne jeg læse, at kaffebarens mission er ”at inspirere og nære den menneskelige sjæl”. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad de har tænkt på, og hvordan de kom på denne mission for en kaffebar med globale ambitioner – bortset fra at denne kaffebar faktisk har jødiske og altså religiøse rødder.

Naturligvis er der ingen grund til at være naiv, og jeg ved godt, at de har haft et dyrt reklamebureau inde over den sag. Men de har ramt helt præcist i forhold til, hvad mange mennesker går og savner – nemlig en følelse af tilknytning. I virksomhedens grundlag skriver de netop, at de vil ”skabe en følelse af tilknytning” blandt deres kunder.

Vi har fået skabt et samfund, hvor vi aldrig slår til, hvor det er en pointe, at vi aldrig gør det nok eller godt nok. Et samfund hvor intet er givet, men hvor vi skal tage og skabe alting selv. Hvor lykken og livets mening ligger i vores egne hænder, hvor stress er en folkesygdom, og mange unge rammes af depression. Kristendommen har et svar på dette problem.

Men i kirken taler vi hellere med hinanden om, hvilke tiltag vi skal igangsætte for at være grøn kirke, eller om på hvilken måde vi skal holde gudstjeneste og dåb, end om hvorfor vi gør det. Og når vi ikke selv er tydelige med det, kristendommen giver os, hvordan skulle vores omgivelser så kunne opdage det?

Da jeg kørte hjem efter at have drukket min kaffe, skete der det, som altid sker, når vi danskere kører blot nogle få kilometer: Jeg kom forbi adskillige kirker på vejen hjem.

De fleste mennesker ved, hvor kirken ligger i deres by eller nærmeste omegn; over for hotellet, to stop med bussen den vej, lige efter næste vejsving. Kirken er en del af vores indre billede af byen eller landskabet. Vi kender kirken som det sted, der tager vare på de store begivenheder i menneskets livscyklus. Kirken er på den måde en del af vores kultur, og det i et omfang så vi stadig kan tale om en dansk kultur-kristendom.

Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvor præcist kaffebaren egentlig havde formuleret det, der skulle være missionen for den danske folkekirke: “Vi nærer den menneskelige sjæl.” Til sammenligning lyder overskriften for Roskilde Stifts mission og vision: ”En gæstfri folkekirke”. Bemærk fraværet af udsagnsord. Vi trænger til at tale om, hvad det egentlig er, vi skal give det folk, vi er kirke for.

Vi skylder danskerne, at vi finder modet til at drøfte formuleringer, som den jeg så på kaffebaren. Den fortæller nemlig, hvad vi skal gøre for mennesker – altså for det “folk”, vi er folkekirke for. Det er nødvendigt. Ikke for kirkens egen skyld, vi klarer os fortsat udmærket, som vi gør, men folket, vi er sat i verden for at bringe i samklang med Gud, klarer sig ikke fint uden os. Og vi kan ikke være bekendt, at de skal gå på kaffebar for at få næret deres menneskelige sjæl.

Jeg bliver ked af det, når jeg hører, Iben Marie Zeuten, vært på P1-programmet ”Tal til mig”, fortælle, at folk skriver til hende: ”Jeg ved ikke, hvem jeg skal tale med om denne trosoplevelse eller denne tanke om tro, så derfor skriver jeg til dig”. Det er trist at afsenderen af den mail ikke kom i tanker om, at der bor en sognepræst højst en kilometer væk, som står til rådighed nærmest døgnet rundt seks dage om ugen. Og som en selvfølge gik ud fra at denne sognepræst ville være en fremragende samtalepartner om tro og trosoplevelser. Jeg bliver ærgerlig over at se, at Pernille Aalund samler 70.000 til bøn på Facebook, når jeg på en god søndag har 70 mennesker i kirke. Hvorfor er det ikke folkekirken, som kan samle folk på sociale medier? Hvorfor er det ikke folkekirken, danskerne kommer i tanker om, når de har brug for at få lidt perspektiv på tilværelsen?

Måske fordi vi har forsømt at synliggøre årsagen til, at vi inviterer til kristent fællesskab i kirken og sognegården. Det er ikke synd for folkekirken. Men det er synd for de mennesker, der går glip af det særlige, dybe og vigtige kristendommen kan give dem. Vi har glemt, at folkekirken har noget at give, som man ikke kan hente andre steder.

Vi kan som de eneste pege på, at Gud er en del af det her liv. Vi kan italesætte, at der er mening med livet, og vi kan tale ærligt om de ting, der gør livet svært og tungt til tider. Vi kan løfte folks perspektiv og sætte deres personlige beretning ind i en større sammenhæng.

Men som præst og provst har jeg oplevet, at kirken med stort K – eller kirkens ledelse om man vil – har svigtet den opgave at italesætte vores formål med at være kirke i Danmark. Til gengæld får provstiudvalg og menighedsråd mange henstillinger til gode gerninger, kirken kan kaste sig over. For eksempel en Favrskov-rapport med henstilling til at lave grøn kirke. En diakonirapport med henstilling til at lave diakoni i samarbejde med lokale foreninger og institutioner. En rapport om migranter i provstiet samt en opfordring til at finde en løsning på, hvordan vi kommer migranterne i kommunen i møde. Og så er der samskabelsesprojekterne, som provstiet gerne skulle kunne dokumentere, bliver udført. Kirkebladene bugner af strikkeklubber og sangeftermiddage, og himmelske dage forstørrede det hele og viste en folkekirke i heftig aktivitet, men som det paradoksalt nok er vanskeligt at få øje på.

Jeg kunne ønske mig biskopper, som benytter enhver lejlighed til at fortælle, at kirken er uundværlig, fordi mennesker har brug for en anledning, et sted, et fællesskab for at give Gud plads i deres liv.

Gud er der alligevel – det ved vi godt, os som kan synge med på ”Gud er Gud om alle mand var døde”. Men bevidstheden om, at Gud har noget med mig at gøre, kan gøre hele forskellen for den enkelte – den forskel, som giver et menneske en følelse af tilknytning og nærer den menneskelige sjæl, så vi løfter barren for, hvor stort vi tør tænke vores liv.

Men vi taler hellere om, hvad vi skal lave, end hvorfor vi skal gøre det.

Tænk, hvis vi arbejdede i omvendt rækkefølge. Der ville ske noget helt andet, hvis vi vovede at tale om, hvorfor danskerne skal komme i folkekirken. Hvad er det, de skal hente hos os? Og først når vi havde forsøgt at formulere nogle svar, kunne vi begynde at finde de gode måder at praktisere det på. Vi kunne skabe en tydelig folkekirke, hvis vi først talte med hinanden om, hvorfor det overhovedet er vigtigt at skabe kirkeliv hos os lokalt, og så på den baggrund fandt de lokalt meningsgivende aktiviteter.

Hvis vi fik et sprog for, hvad det er, vi som kirke kan give, ville vores omgivelser få chancen for at forstå, hvilken værdi folkekirken kan tilføre samfundet som helhed og den enkeltes liv. Når vi finder ord for årsagen til kirkens nærvær, vil det blive muligt at se forskel på kirken og FOF. Mens kaffebaren er helt bevidst om, at de nærer den menneskelige sjæl, så udfører vi i folkekirken et hav af gode gerninger, men vi taler hverken med hinanden eller andre om, hvorfor vi som kirke gør det. Selvom vi som kristne ligger inde med et budskab, som verden ikke kan undvære – og som man ikke kan hente i en kaffebar, uanset deres smarte slogan.