Provst i åbent brev: Kristeligt Dagblads dækning af Aarhuskonflikt er polariserende

Kære Kristeligt Dagblad.

Kristeligt Dagblad er suverænt det danske medie, der beskæftiger sig mest med teologi og kirke. Tak for det, I har en vigtig rolle i den offentlige debat inden for det område. Med den rolle følger efter min opfattelse et særligt ansvar; et ansvar for, hvordan den kirkelige debat i Danmark udspiller sig, og et ansvar for, hvilket billede af folkekirken, der tegnes.

Jeg skriver til jer, fordi jeg i højere og højere grad oplever, at I bidrager til polarisering og fokusering på magt i den folkekirkelige samtale, og at jeres journalistik på Kirke&Tro-redaktionen forekommer at være langt mere optaget af en sensationspræget og konfliktoptrappende journalistik end af oplysende formidling og debat.

Et eksempel på dette er Kirke&Tro-redaktørens kommentar på forsiden den 7. juni. Alene overskriften indikerer, at her ønsker avisen at italesætte en sag i Aarhus stift som en magtkamp: ”Aarhus-biskop taber slag om kommunikation, men vinder magten.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommentaren rummer flere påstande, som alle tydeligt peger i retning af, at her defineres sagen som en kamp om magt: ”Toppen af folkekirken kæmper med næb og klør for at holde information tilbage fra offentligheden”, ”udtalelserne må give mange den overvejelse, om det er en intern kommunikationsstrategi at vinde tid ved at give kritik en langsom behandling. Det ville passe med hele håndteringen af forløbet”, ”tidligere domprovst Gerda Jessen opfattes i dag i brede kredse som offer for urimelig ledelse” og ”de mange kritikere, som biskoppen har længere nede i det kirkelige hierarki, kan han slide ned med dialogsnak, nøl og fortielse. Det er i kirkelige ledelseskredse en effektiv kombination."

Redaktøren påstår, at ”Aarhus Stift er som en trykkoger”. Artiklen er således stærkt belastet med generaliserende og udokumenterede påstande og fremstår regelret usaglig. En artikel fra den 24. juni med rubrikken "46 personer klager over Aarhus-biskop: Vil have uvildig undersøgelse af Gerda Jessen-sag" øger desværre ikke jeres troværdighed.

Det er selvfølgelig klart, at også Kristeligt Dagblad som medie er en del af den fjerde statsmagt, som spiller en stor rolle i et demokrati – medierne er med til at sørge for, at magthaverne ikke misbruger deres magt. Men med rollen følger en forpligtelse til at optræde faktuelt, nuanceret og sagligt. Hvis et medie går på kompromis med de værdier, så undergraves læserens mulighed for at deltage kvalificeret i debatten. Et medie kan godt være vagthund i forhold til magtmisbrug og samtidig have en journalistik linje, der ønsker at involvere, mobilisere og formidle nuancer. En linje, der peger på løsninger og muligheder, understøtter tillid og forståelse; en linje, der sobert afdækker konflikterne og problemerne uden at polarisere og optrappe begge dele.

Jeg undrer mig over, hvad jeres redaktionelle linje egentlig er? Hvordan forstår I jeres rolle som fjerde statsmagt? Jeg mener på ingen måde, at der findes en særlig kristen journalistik. Men jeg mener, at også Kristeligt Dagblad er forpligtet på en journalistik, der ikke bevidst – eller bare udygtigt – medvirker til at optrappe konflikter. I er som medie, qua jeres nærmest monopolagtige forhold til folkekirken, særligt forpligtet på ikke at skabe et fortegnet billede af kirken, ligesom ethvert medie i et demokrati er forpligtet på at lade offentligheden få et så nuanceret og veldokumenteret billede af virkeligheden som muligt.

Min sidste undren angår jeres vedtægter, hvor der står, at formålet med Kristeligt Dagblad er at udgive et dagblad ”ledet og skrevet i en kristen ånd”. Hvad mener I egentlig med det?

Kirsten Jørgensen er provst i Frederiksberg Provsti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Redaktionen svarer:

Kristeligt Dagblad har ikke noget ønske om at bidrage til polarisering, men finder det naturligt som en del af vores journalistiske fokus også at beskæftige os med historier, der handler om konflikt og uenighed.

Vi mener under ingen omstændigheder, at avisens grundlag i kristendommen forhindrer os i at bedrive kritisk journalistik.

Det aktuelle forløb i Aarhus Stift bygger på konkrete klager og utilfredshed med arbejdsmiljø og ledelse i stiftet, som vi har fundet det journalistisk relevant at undersøge.

Klagerne og arbejdsmiljø-problemerne i henholdsvis Norddjurs Provsti og Aarhus Domprovsti var der længe før, Kristeligt Dagblad begyndte at bringe artikler om forholdene. De kritiserede parter har under hele forløbet haft lejlighed til at kommentere alle kritiske udtalelser og oplysninger, der har indgået i vores artikler. Hvis vi bliver gjort opmærksomme på faktuelle fejl i Kristeligt Dagblads artikler, vil vi altid berigtige dem.

Kristeligt Dagblad lægger vægt på alsidig og objektiv nyhedsformidling, og journalistikken i Kristeligt Dagblad skal være saglig, redelig og korrekt. Vores redaktionelle og etiske retningslinjer kan læses på Kristeligt Dagblads hjemmeside.