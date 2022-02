Provst: Vi er ved at miste accepten af, at vi alle skal dø

Som præst har jeg gang på gang erfaret, at vi er ved at miste accepten af, at vi alle skal dø. Men døden er slet ikke altid en uretfærdighed og noget vi, for enhver pris, og med alle midler, skal udskyde, skriver provst

Året er 1973. Jeg er fem år og til begravelse i Ramme kirke i det yderste Vestjylland. Min bedstefar, Kristian, blev født den 16.februar 1885 og fik lov til at leve på Guds grønne jord i 88 år. Rundt om hans kiste i den smukt pyntede kirke står en lille flok af mine mange kusiner og fætre. De synger for vores bedstefar og jeg oplever øjeblikket som fyldt af lys, taknemlighed og ja - glæde.

Da bedstefar er stedt til hvile ved siden af sin Ingeborg, går vi alle hen på den lille bys hotel. Der synges, drikkes kaffe, spises kringle og lagkage, der holdes mindetaler og øjeblikke med den skønneste stilhed - og suppen, stegen og isen til sidst, mangler ikke. Med andre ord holdes der fest.

Nogle få dage før har jeg som det yngste barnebarn i den uendeligt store flok af afkom fået lov at sige farvel til bedstefar sammen med min grandfætter. Vi er stille og generte, da vi står ved hans seng på ”De gamles hjem”, og han er lige så stille, men smiler til os og løfter hånden lidt og vinker, som var han på vej ind i et tog, der snart skal køre. Vi vinker tilbage, og jeg går ud af rummet med fornemmelsen af, at alt er, som det skal være.

I 2019 - mange år og mange, mange (professionelle) bisættelser og begravelser senere, skal jeg stede min egen mor til hvile. Kristians yngste barn får lov at blive 91 og hendes yngste barn, der i mellemtiden er fyldt 50, har denne gang fået lov at være tæt på dødsprocessen.

Jeg siger meget bevidst ”fået lov til”, for jeg opfatter det som et privilegium og en læring, som alle voksne børn burde være forundt. Begravelsen er, på mange måder, en gentagelse af bedstefars festlige bortgang i 1973. Der er mange tårer, meget træthed, sorg og savn til stede i os alle. Men mest er kirken fyldt af taknemlighed, lettelse, udfrielse, fest.

Vores gamle matriark har orkestreret alt til sidste punktum. Fra Møllehaves og Johansens nådefyldte salmer i kirken til ”Jeg er træt og går til ro” ved graven. Vi græder og vi griner, også mine børn, der er blevet benhårdt trænet af mormor til at stå netop her og synge grådkvalt med på: ”lukker mine øjne to/Fader, se med kærlighed/til mit ringe leje ned.” Vi står, på en måde, på perronen, og vinker, mens mormors tog fortoner sig og til sidst bliver ét med horisonten.

Betty Ahrenfeldt Sognepræst i Egeris og provst for Skive provsti

Dette er, selvfølgelig, en meget personlig beretning. Ingen andre skal eller kan påduttes mine personlige erfaringer. Men i disse to corona-år – og måske allerede længe før – har jeg, også som præst, gang på gang erfaret, at vi er ved at miste accepten af, at vi alle skal dø. Og at døden slet ikke altid er en uretfærdighed og noget vi, for enhver pris, og med alle midler, skal udskyde. Dette er ikke, primært, ord til folk, der mister deres børn, deres unge ægtefælle eller selv, i en ung eller yngre alder, må se døden i øjnene. Men det er et spørgsmål, især til politikere og sundhedssystemet, men også til os voksne børn af gamle forældre. Et spørgsmål, der i al sin enkelhed lyder: må døden have lov til at være en udfrielse? Jeg er ikke i tvivl om, at måske endda de fleste af vores dygtige og erfarne sundhedspersonaler på plejehjem, hospicer og sygehuse vil svare ja til mit spørgsmål. Og at rigtigt, rigtigt mange af os voksne børn, der har taget afsked med vores forældre, også er nået frem til den erfaring: at døden blev en udfrielse, både for den døende og for os.

Inden de – og vi – kom så langt, gives der som oftest uendeligheder af sygdom, kamp med systemer, de pårørendes erkendelse af ikke at kunne gøre nok og være der nok, og stadier af kropsligt og ofte mentalt forfald, som føles ubærlige og desværre ofte omgives af tavshed.

Med andre ord prøver jeg ikke at tegne et glansbillede af det at vandre i dødens forgård, for det er et knugende og oftest smertefuldt ”sted” at befinde sig. Men accepten af, at det er dér, den døende er – og måske ofte også selv har accepteret at være – den mangler. På samfundsniveau – og måske også hos os, de voksne børn.

Tidligere tiders barske erfaringer af døden som ofte tidlig og uventet, har fortonet sig. Nu er det ikke længere usædvanligt at nå de 88 og de 91. Nu er det måske snarere – i nogles øjne – en rettighed. Men livet er ikke en rettighed, livet er en gave. Og nej, jeg er ikke imod, snarere for, menneskerettighederne. Men døden er indbygget i livet, det er et vilkår, ligesom livet i øvrigt også er det. Hvordan vi da opfatter disse vilkår, både som samfund og som enkeltindivider, kommer naturligvis til at forme begge.

Det er en klichéfyldt, men sand sætning, at man kan dø levende eller leve døende. Både min bedstefar og min mor så deres egen død i øjnene flere gange i løbet af deres liv. Måske de derfor fik den dyrekøbte erfaring med, at hver levet dag er en gave og at den, der husker, at hun skal dø (memento mori) kan leve desto mere intenst og til stede. Ikke uden smerter, modgang og ængstelse, men taknemmeligt. De havde så begge den overbevisning, at døden i al dens grumhed, ikke har det sidste ord at sige over os. At der findes udfrielse fra det vilkår som døden er – og livet derfor også kan og må fejres.

Vi skal dø – og vi kan leve. Enten som om livet var en rettighed, ingen må tage fra os. Eller som en ubegribelig gave, vi har fået forærende, og som vi kun kommer til at forstå dybden af, når vi tør give det videre – og give det fra os

Betty Ahrenfeldt er sognepræst i Egeris og provst for Skive provsti.