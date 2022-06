Psykiater: Det gode parforhold handler også om ikke at forstå hinanden

Det er en uudsagt sandhed, at en kvinde og en mand, der lever sammen i et parforhold, skal forsøge at forstå hinanden. Det er et synspunkt, som de fleste uden at tøven bifalder. Det antydes indirekte, at hvis man anstrenger sig længe og ihærdigt nok, vil man kunne få held med sit forehavende.

Menneskets forståelsesevne er stor. Den baserer sig på, hvad vi kender fra os selv og, hvad vi har erfaret i vores eget liv. Vi kan langt hen ad vejen leve os ind i, hvordan partneren føler og tænker. Men vi er ude af stand til helt at begribe det, vi aldrig selv har oplevet. I bedste fald kan vi opfatte det ”fremmede” med vores forstand og intellekt, men vi forstår næppe den anden, hvis vi ikke har været der selv.