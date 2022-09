Psykiatrien er blevet udhulet over flere årtier. Hvorfor har ingen gjort noget?

Psykiatrien fylder i den offentlige samtale som aldrig før. Politiske ledere og ordførere på Christiansborg kappes om at være dem, der vil gøre allermest for at styrke området, og i disse dage forhandler Folketingets sundhedsordførere om en tiårsplan, der skal løfte psykiatrien.

Der er udbredt enighed om, at psykiatrien skal løftes – nu.