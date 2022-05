Psykolog: Identitetspolitik har rødder i overbeskyttende opdragelse

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Moderne familier er præget af en opdragelseskultur, som vil beskytte barnet mod kriser, tab og adskillelser. Den sociale kuvøse har ført til identitetspolitiske markeringer, der minder om barnets kamp for at få sin vilje

Hvis man taler om udvikling, så er det typisk enten samfundsudviklingen eller den intellektuelle udvikling, man taler om. Men følelserne, hvordan udvikler de sig?

De udvikles ikke, de formes snarere gennem kriser, tab og adskillelse. Typisk hjælper forældre deres barn til at erkende, at adskillelse ikke er farlig ved at lege borte-tit-lege.