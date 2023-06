Psykoterapeut: Kærlighed handler mere om vilje end lyst

Kronikken i Kristeligt Dagblad den 9. juni af Niels Kjeldsen-Kragh, speciallæge i psykiatri, begynder med spørgsmålet: ”Hvad er kærlighed egentlig?”. Det spørgsmål fangede min interesse, da jeg som psykoterapeut er optaget af relationen mellem mennesker – derfor også kærligheden.

Kjeldsen-Kragh begynder med at beskrive de mange forskellige dele, som kærligheden består af. Han skriver, at den kærlige følelse er flygtig og ikke noget vedvarende. At vores forskellige mundtlige eller kropslige udsagn i forbindelse med vores kærlighedsytringer kan være varme følelsesladede og kolde beregnende.

Så langt så godt, men så begynder Niels Kjeldsen-Kragh at bruge dette udgangspunkt til at tale om, at kærligheden er en flygtig følelse. En følelse, der kommer og går, en følelse, der er nærværende, når jeg siger: ”jeg elsker dig”, og fraværende, når jeg siger: ”jeg er rasende, jeg hader dig, du kan gå ad h… til.”

Fra dette udgangspunkt forsøger Niels Kjeldsen-Kragh at påstå, at vi ikke kan love hinanden at elske hinanden, fordi vi ikke kan vide, hvordan vores følelser vil være i fremtiden.

Det er her, jeg tror, Niels Kjeldsen-Kragh går galt i byen eller måske ikke har forstået, hvad det i virkeligheden handler om. Han kommer ind på, at vielsesritualet burde laves om, så vi i stedet for at love at elske hinanden i modgang og medgang, indtil døden skiller os ad, skal love at elske hinanden, så længe vi føler for det, fordi det første ifølge Niels Kjeldsen-Kragh er en umulighed.

Men der er en mening med, at vielsesritualet er, som det er. I Det Gamle Testamente står der, at ”du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind”. Og ”du skal elske din næste som dig selv”.

Der er ikke tale om en følelse, men en viljesbeslutning. Jeg vælger at elske et andet menneske! Vi bliver pålagt at forpligte os til at elske Gud og mennesker omkring os. Ikke fordi vi lige nu føler for det, men fordi vi sætter os for, at det er det, vi skal.

Forelskelsen er en flygtig følelse, som ikke er der hele livet, men som vi godt kan opleve igen og igen gennem livet – også i forhold til den samme person. Men det er ikke forelskelsen, vi skal bygge vores parforhold på eller for så vidt alle andre relationer. Kærligheden er ikke kun en følelse. Den er ikke noget, der bare kommer og går. Kærligheden er en beslutning, der kræver, at vi igen og igen sætter os for at holde fast ved den.

”Jeg er rasende på dig, jeg hader dig, du kan gå ad h… til” er ikke udtalelser uden kærlighed. Tværtimod viser de hen til en kærlighed i en relation, der gør så ondt, at vi får lyst til at skubbe den anden så langt væk som muligt, så det ikke gør ondt. Men det gør jo netop ondt, fordi vi elsker. Ellers kunne vi jo bare være ligeglade, og så ville vi ikke have brug for så affektfulde udtryk.

Niels Kjeldsen-Kragh skriver:

”Følelser er ustabile, og kærligheden er derfor en evigt foranderlig størrelse.”

Jeg er lodret uenig, og Bibelen er med mig. Paulus skriver:

"Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. (...) Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op."

Efter Niels Kjeldsen-Kraghs definition af følelser som foranderlige, så kan kærligheden ikke defineres som en følelse.

Det gør så, at vi ikke kan tage så let på den. Der bliver krævet noget af os, som vi måske ikke helt har lyst til at forpligte os på, men hvis vi vil kærligheden, bliver vi nødt til det.

Søren Holst er psykoterapeut og parterapeut.