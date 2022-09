Putins atomtrussel er alvorlig, men vi skal tage det roligt

Yevgeniy Golovchenko, da den russiske præsident, Vladimir Putin, i onsdags erklærede en delvis mobilisering i Ukraine, kom han også med en trussel om at bruge atomvåben mod Nato. Du har sagt, at du tager den trussel meget roligt. Hvorfor?

Jeg tager truslen alvorligt, for så længe der eksisterer atomvåben, er der en risiko for, at de bliver brugt. Men hvis Rusland affyrer et atomvåben mod Nato, vil det sandsynligvis medføre, at Putin selv, hans familie, hans nærmeste inderkreds og deres familier ville blive slået ihjel af gengældelsesangreb fra Nato. Det ved Putin godt. Så længe russerne tror, at vi rent faktisk vil gengælde, tror jeg ikke, risikoen er så stor. Derfor håber jeg ikke, at folk dvæler for meget ved truslen og får eksistentiel angst.