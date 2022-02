Putin finder både Lenin og Stalin for bløde på ét skræmmende punkt. Og det giver indtrykket af, at det ikke er Vesten, der har opstillet et kunstigt trusselsbillede - som det ellers er blevet hævdet i årtier

Det kom ikke som nogen overraskelse, at Putin eskalerede konflikten i Ukraine mandag aften. Her anerkendte han de to udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk som selvstændige og sagde, at han ville sende fredsbevarende tropper ind over grænsen til det, der ifølge folkeretten er en del af Ukraine.