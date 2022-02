Radikal socialordfører: Vi taber for mange børn og unge med funktionsnedsættelse på gulvet

For mange forældre har længe råbt op om, hvordan deres børn mistrives i skolen. Der er for lidt politisk prioritering og fokus på de mange børn og unge med funktionsnedsættelse, der ikke får den hjælp, de så længe og ofte råber op om. Et nyt forskningsprojekt viser, at der kan gå op til fem år, inden børn og unge med psykisk funktionsnedsættelser, som eksempelvis autisme og ADHD, får den rigtige hjælp. Vi har ikke råd til at tabe disse børn og unge på gulvet.

Problemet med børn og unges mistrivsel er stigende, og vi har et kæmpe ansvar for at handle på det. Vi ønsker at følge Sundhedsstyrelsens udspil til en 10 års handleplan for psykiatriområdet, og indføre et ensartet tilbud så børn og unge kan blive henvist til psykiatrien.

I de indledende dialoger om planen, har der været beskrevet et godt eksempel på et samarbejde mellem psykiater fra regionen og den kommunale Pædagogiske Psykologiske Rådgivning. I det samarbejde deltager en psykiater fra hospitalet på møder i kommunen for at afdække, hvilke børn der har udviklingsforstyrrelser, da det kan være svært for medarbejdere i kommunen at afdække dette. På denne måde vil man kunne afhjælpe den manglende specialviden i kommunerne ved at samarbejde med regionerne.

Det er fuldstændig afgørende for børnene, at vi får styrket det tværsektorielle samarbejde, så børnene får den rigtige hjælp hurtigere end i dag. For mange børn får tilstødende diagnoser som for eksempelvis angst, da de ikke får den rette hjælp hurtigt nok. Det er ikke kun barnet, som har det svært. Det er hele familien, som oplever en krævende dagligdag uden den nødvendige hjælp. Det skal vi simpelthen gøre bedre.

Derudover mangler vi også en ny måde at tænke inklusion ind helt fra 0. klasse i folkeskolen. Jeg er selv meget inspireret af de erfaringer Aarhus Kommune har gjort sig med Nest-klasser, der inkluderer børn med eksempelvis autismespektrum forstyrrelser i mindre klasser.

I Hillerød Kommune har vi valgt at starte Nest-klasser i det næste skoleår på blandt andet Hillerød Vest Skolen. Her skal en Nest-klasse skabe en tryg ramme for unge med og uden autismespektrum forstyrrelser i folkeskolen. Børn både med og uden autisme kan gå i en mindre klasse med to lærer, hvilket skaber bedre rammer for alle børn uanset diagnose eller evne. Vi glæder os til de erfaringer, vi får med denne indsats, men det er også nødvendigt at styrke de tværsektorielle samarbejde, så de børn og unge der har udviklingsforstyrrelser, får den rette hjælp hurtigere.

Christina Thorholm er medlem af Folketinget, socialordfører for Radikale Venstre og Byrådsmedlem i Hillerød.