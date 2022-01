Tusind tak til vores gode og kloge dronning for at nævne os med usynlige handicap i sin nytårstale. Denne gestus af omsorg og menneskelig indsigt rørte mig dybt, skriver dagens kronikør

Redaktør fik hjerneblødning som 38-årig: Nu takker hun Dronningen for fokus på usynligt handicappede

Man kan ikke se på mig, at jeg er handicappet. Men det er jeg. Selvom jeg ”ser helt normal ud”, som en øjenlæge overrasket udbrød efter at have set min journal.