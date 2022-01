Regeringen skylder virkelig landets borgere at se kritisk på aftalen om arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft er en af de største trusler mod det danske velfærdssamfund i de kommende år. Prognoser viser, at der med en aldrende befolkning kommer til at mangle medarbejdere i både det offentlige og det private. Og der kommer til at mangle såvel højtuddannede specialister som faglært og ufaglært arbejdskraft. Det er ikke noget, der kommer til at ske i en meget fjern fremtid, men er allerede en ganske udfordrende hverdag på plejehjem, hospitaler og mange eksportvirksomheder. Og det bliver kun værre. Med andre ord er det en bunden opgave af allerstørste vigtighed og alt for vigtigt et spørgsmål til, at der skal gå Christiansborg-taktik i den.