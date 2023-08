Rektor: Bogprogram om Koranen er både oplysende og skuffende

”Brændende bøger” er titlen på et program på 24syv, som ugentligt sender programmer om bøger, der har betydet noget for mennesker. I programomtalen hedder det, at ”Litteratur skal ikke være skøn. Litteratur skal være beskidt, mærkelig og farlig.” Her nævnes eksempler som Pippi Langstrømpes oprør mod de voksne, Suzanne Brøggers kritik af kernefamilien og fatwaen mod Salman Rushdie. ”Lyt med, når oprørske læsere og kompromisløse forfattere læser og taler om de brændende bøger,” lyder opfordringen.

Programmet udmærker sig ved, at der tales om bøger, som udvælges ikke efter det seneste forlagskatalog, men efter betydning. Det er ofte klassikere af større eller mindre tyngde, senest blandt andet Bulgakovs ”Mesteren og Margharita”, "Frankenstein" og" Twilight"-serien.

Men et program med titlen ”Brændende bøger” må selvfølgelig også lige præcis i den aktuelle situation tage fat i Koranen, som det skete i det seneste program. Værten Jacob Nielsen havde assisterende imam Ahmet Talat fra Det Islamiske Trossamfund i studiet til en samtale om muslimernes hellige bog.

Hvis man havde forventet en samtale med en ”oprørsk læser”, blev man skuffet. Ahmet Talat anskueliggjorde, hvilken betydning Koranen har for den praktiserede muslim. At lære udenad hedder på engelsk at lære noget by heart, og det er vel det mest præcise udtryk for, hvilken betydning koranrecitationen har. Den praktiserende muslim internaliserer Koranen gennem recitation, det reciterede bliver en del af den reciterende. Det er indlysende, at det giver Koranen en enorm betydning for muslimer.

Studieværten stillede nysgerrige og velforberedte spørgsmål til Koranens tilblivelse og historie (der faktisk også omfattede afbrænding af koraner, hvilket studieværten sært nok ikke spurgte nærmere ind til). Talat fortalte om, hvordan alt andet end den arabiske koran opfattes som udlægninger, hvordan modsætninger i Koranen kun er tilsyneladende modsætninger, hvordan fortolkning i islamisk tradition først og fremmest er en form for vejledning i den rette læsning og så videre. Alt sammen var med til at anskueliggøre den enorme forskel til en jødisk-kristen fortolkningstradition og måde at gå til et helligskrift på.

Præster gør – og skal gøre – sig overvejelser over, hvordan de formidler og fortolker de bibelske tekster i dag, men sådanne overvejelser var helt fraværende hos Ahmed Talat. Han havde som barn oplevet, at ord fra Koranen nærmest magisk skabte en ændring hos et menneske. Talat talte om heling af hjertet gennem koranrecitation, men der var ikke ét ord om had og ufred, og hvad mere kontroversielle skriftsteder gør ved et menneske, der har Koranen i hjertet.

Hvad betyder den bogstavelige læsning af teksten for brugen af disse tekster? Hvad betyder det for muslimers væren i verden, at Koranen overalt skal læses på arabisk? Som lytter sad man tilbage med mange ubesvarede spørgsmål om fortolkning, modernitet og virkningshistorie.

Samtalen var oplysende og interessant. Men altså langt fra på kornet i forhold til den kritiske dimension i programintroen.

Birgitte Stoklund Larsen er rektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.