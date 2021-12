Religionsfilosof: Ja, vi har ret til ikke at lade os vaccinere. Men vi har pligt til det

Pligt er ikke et politisk begreb. Det er et moralsk begreb

For nylig mødtes en gruppe kvinder til fælles svømning i et varmtvandsbassin. En af dem fortalte, at hun ikke var vaccineret, og at hun ikke havde i sinde at blive det. Flere blev utrygge og sagde: ”Jeg kan ikke svømme sammen med dig, så jeg bliver nødt til at gå hjem.”

Den uvaccinerede blev meget vred: ”Det er min ret ikke at blive vaccineret!”, sagde hun – og forlod selv svømmehallen.

Det kan være ubærligt at vide, at udøvelsen af vores ret har omkostninger for andre.

Nu diskuterer vi, om der også i Danmark skal være vaccinetvang. Modstanderne påberåber sig deres frihedsrettigheder. De fremhæver – med rette – at det i det liberale samfund er statens opgave at garantere deres personlige frihed.

Hvis staten tvinger borgerne til at blive vaccineret, vil det ophæve deres frihedsrettighed. Man har udmalet nordkoreanske tilstande.

Ja, vi har ret til ikke at lade os vaccinere. Men vi har pligt til det. Pligt og ret er to forskellige ting. Pligt er ikke et politisk begreb. Det er et moralsk begreb.

Hvorfor har jeg pligt til at lade mig vaccinere? Af hensyn til fællesskabet, samfundet. Pligten til ikke at udsætte andre (de svageste) for smitte. Pligten til at medvirke til, at sundhedssystemet ikke overbelastes yderligere.

Men staten kan ikke ophøje denne moralske pligt til en politisk lov, uden at det vil blive opfattet som tvang. Som et indgreb mod en frihedsrettighed.

Pandemien har altså skærpet statens dobbelte frihedsopgave: Staten skal både garantere den enkeltes frihed og beskytte borgernes liv og helbred.

Staten kan kræve coronapas, når vi skal i biografen, på restaurant og til speedway.

Det gør den i så fald ikke for at begrænse de uvaccineredes frihedsrettighed, men for at beskytte de udsatte.

Men hvor sådanne tiltag opfattes som tvang, så er det ikke statens, men borgernes opgave at påpege, at vi har pligt til at lade os vaccinere. Det skal vi gøre over for hinanden, i samfundet.

Det var denne moralske pligt, som kvinderne i bassinet gjorde gældende over for den uvaccinerede.

Det kræver mod.

Niels Grønkjær er religionsfilosof, dr.theol.