Religionsforsker: Religionsfrihed står ikke i vejen for lgbt-rettigheder

For nylig blev en vigtig rapport præsenteret for FN’s Menneskerettighedsråd. Bag præsentationen stod Victor Madrigal-Borloz, der er FN’s uafhængige ekspert for beskyttelse mod vold og diskrimination baseret på seksuel orientering og kønsidentitet. Rapporten satte fokus på sammenhængen mellem lgbt-rettigheder og retten til religionsfrihed. Rapporten er vigtig, for rundt omkring i verden er der mange, der ser de to sæt rettigheder som hinandens fundamentale modsætninger.

Alt for ofte bliver retten til religionsfrihed (mis)brugt som en undskyldning for at begrænse eller krænke lgbt-personers rettigheder – men det giver menneskerettighederne ikke dækning for. Tværtimod kan retten til religionsfrihed bidrage til at styrke lgbt-personers rettigheder.

Tre pointer er vigtige at understrege her.

For det første giver retten til religionsfrihed ikke carte blanche til at gøre, hvad man vil i religionens navn. FN’s konvention for borgerlige og politiske rettigheder slår fast, at alle har ret til at tro, hvad de vil (eller slet ikke tro), og man har ret til at praktisere og manifestere denne tro, alene eller sammen med andre.

Retten til at tro, hvad man vil, kan aldrig begrænses. Men retten til at praktisere og manifestere denne tro kan – og skal – i visse tilfælde begrænses. Det gælder særligt, når nogle personers religiøse praksisser og manifestationer krænker andres friheder og rettigheder.

Religion bliver ofte brugt som en undskyldning for vold mod mennesker på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Det kan for eksempel være såkaldt konversionsterapi og "korrigerende voldtægt", tvungen sterilisering, hadforbrydelser og opfordringer til vold. Sådanne handlinger er selvsagt ikke beskyttet af retten til religionsfrihed – for menneskerettighederne kan aldrig bruges til at forsvare eller retfærdiggøre nogen form for vold, uanset om denne er religiøst begrundet eller ej.

Religion, religiøs moral eller religiøst inspirerede "traditionelle værdier" kan heller ikke bruges som legitime begrundelser for ikke-voldelig diskrimination af lgbt-personer. Ikke desto mindre ser vi ofte, at religion – eller rettere bestemte religiøse fortolkninger – bruges til at retfærdiggøre alvorlige begrænsninger af lgbt-personers rettigheder.

I marts 2023 vedtog det ugandiske parlament en lov, der betyder, at ”homoseksuelle handlinger” kan straffes med fængsel på livstid. Et vigtigt argument for loven var ønsket om ”at beskytte uganderes juridiske, religiøse og traditionelle familieværdier”, som et medlem af parlamentet udtrykte det.

Sidste år introducerede Rusland en lov mod "homoseksuel propaganda", der forbyder deling af information, som ”promoverer” eller ”hylder” homoseksuelle relationer. Forbuddet har gjort det stort set umuligt at dele positiv eller bare neutral information om lgbt-emner i Rusland. Loven er støttet af den russisk-ortodokse kirke og italesættes som et nødvendigt svar på Vestens ”ideologiske krig” mod Rusland.

Sådanne love udgør alvorlige indgreb i lgbt-personers frihed og personlige autonomi, de krænker deres værdighed og bidrager til både stigmatisering og eksklusion. Statens brug af religion til at retfærdiggøre lovene kan ikke på nogen måde forsvares inden for rammerne af tros- og religionsfriheden.

En anden vigtig pointe er, at lgbt-personer også har ret til religionsfrihed. Det kan lyde banalt, men diskrimination af lgbt-personer involverer ofte begrænsninger af deres religionsfrihed. Rundtomkring i verden forhindres eller begrænses lgbt-personer i at dyrke deres religion, undervise eller dele religiøst materiale på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Mange udstødes af deres trossamfund.

Nogle steder risikerer lgbt-personer at blive beskyldt for blasfemi og kætteri, hvis de argumenterer for inkluderende og ikke-diskriminerende fortolkninger af deres religion. I Indonesien har Al Fatah, et islamisk center for transkønnede muslimer, været udsat for trusler fra nogle af landets religiøse hardliners, som anser transkønnede for at være religiøse syndere. I Polen blev en ung kvinde arresteret for at demonstrere med et skilt, der forestillede Jomfru Maria med en regnbuefarvet glorie.

Tros- og religionsfrihed beskytter imidlertid alles ret til at have og praktisere en tro. Det gælder naturligvis også lgbt-personer. Og staten er forpligtet til at beskytte denne rettighed. Det er ikke op til staten at godkende (eller forbyde) hverken konservative eller progressive fortolkninger af religion, men staten bør sikre, at alle borgere har frihed til at have og give udtryk for forskellige overbevisninger uden risiko for vold, chikane eller diskrimination.

For det tredje kan retten til religionsfrihed faktisk være et redskab til at styrke indsatsen for lgbt-rettigheder. Rundt omkring i verden ser vi tegn på, at religiøse feminister, lgbt-aktivister og andre religiøse ligestillingsfortalere i stigende grad gør brug af denne rettighed i deres kamp for inklusion og ligestilling. Gennem fortalerarbejde, strategiske retssager, kapacitetsopbygning og andre initiativer sætter de spørgsmålstegn ved det monopol, som konservative religiøse aktører har haft på retten til religionsfrihed. De insisterer på retten til beskyttelse mod religiøst begrundet vold og diskrimination. Og de insisterer på deres frihed til at tro og praktisere deres tro på en måde, der er i overensstemmelse – ja, uløseligt forbundet – med menneskeretlige principper om lighed og ikke-diskrimination.

Et eksempel er Global Interfaith Network, der har hovedkvarter i Sydafrika. Det er et netværk af flere end 400 organisationer, institutioner og individer, der alle finder stærke argumenter for lgbt-rettigheder, ikke imod, i deres religiøse tekster, traditioner og værdier. De ”forpligter sig på at bruge deres tro og traditioner til at sikre, at alle menneskers synspunkter, værdier og rettigheder anerkendes, respekteres og værdsættes, uanset deres køn, seksuelle orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk". Netværket forsøger blandt andet at ruste lgbt-personer til at indgå i konstruktiv dialog med konservative religiøse aktører med “selvtillid, medfølelse, gensidig respekt og sensitivitet”.

I sin rapport giver FN’s uafhængige ekspert en række anbefalinger til, hvordan stater kan bidrage til at styrke en forståelse – og ikke mindst brug – af retten til tros- og religionsfrihed som en universel rettighed, der også beskytter lgbt-personer. Ikke mindst derfor er den vigtig.

Rapporten fremhæver, at det handler om at sikre, at love og politikker, også i forhold til religionsfrihed, er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder om ikke-diskrimination. Og det handler om at bidrage til inkluderende, pluralistiske samfund med plads til forskellighed i forhold til både religion, køn og seksualitet. Dialog med religiøse aktører er afgørende her – både for at udfordre og kritisere de religiøse kræfter, der bidrager til at legitimere, opretholde og opfordre til diskrimination mod lgbt-personer, og for at yde støtte til de aktører, der med udgangspunkt i deres religion arbejder for inklusion og ligebehandling.

Danmark har stærk ekspertise og erfaring inden for både religionsfrihed og ligestilling. Det er oplagt, at vi engagerer os i det internationale arbejde for at styrke lgbt-personers ret til religionsfrihed og beskyttelse mod religiøst relateret vold og diskrimination. Den uafhængige ekspertrapport er et godt sted at hente inspiration.