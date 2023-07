Klager, krænkelses- og personalesager. Kirken skal blive bedre til at skelne

Jeg kan personligt virkelig godt forstå de – typisk kvinder – der som ofre i straffesager og dekorumsager oplever, at deres rolle er vanskelig. Ikke mindst når de ikke får et samlet svar, et overblik, der er anerkendt udefra, et punktum.

Vi ved, at offerets situation kan opleves sådan i straffesager. I straffesagen er offeret grundlæggende et, måske endog påstået utroværdigt, vidne. Offeret er ikke part på lige fod med krænkeren. En straffesag kører mellem staten og den mulige krænker.

Men selvom offeret undervejs kan føle sig skubbet ud på sidelinjen, får man dog et svar. Var jeg offer, var han krænker, også i samfundets øjne? For resultatet i straffesager er offentligt.

Fremover vil flere krænkelsessager i kirkeligt regi kunne få klart svar. Straffeloven er ændret den 13. juni 2023, så det nu er strafbart for religiøse ledere at udnytte religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje med videre. Også forældelsesfristen i en række krænkelsessager af alvorlig karakter er ændret eller helt ophævet. Så helt at opgive det strafferetlige system er forkert.

Men det er rigtigt, som Kirke&Tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen i en kommentar i Kristeligt Dagblad den 11. juli anfører, at politimæssig efterforskning ikke kan stå alene. Der synes at have været en periode i folkekirkelig praksis, hvor det har været tilfældet. Det er godt, at Kristeligt Dagblad har bidraget til at få fokus på pligten til sideløbende at vurdere dekorum.

Heller ikke i en ansættelsessag er offeret imidlertid part. Hvis studenter klager til min dekan over min opførsel, vil de få en bekræftelse på, at bekymringsskrivelsen er modtaget. Men mere vil de ikke få. Kun parter får svar og aktindsigt. Ansættelsesmyndigheden har tavshedspligt i personalesager. Og parter er vi kun, når vi selv er direkte og individuelt berørt og i øvrigt har en klageadgang. Hvis mine studenter derimod klager over karakteren, får de svar. For så er de parter.

Sådan har det mig bekendt altid været i dansk forvaltningsret.

Derfor kan reglerne jo godt være tolket for snævert i en relativt lille og lukket struktur som det folkekirkelige juridiske system. Det er Ombudsmandens rolle at sikre, at det ikke sker. Jeg går derfor ud fra, at de ofre i krænkelsessager, der ikke synes, at de har fået det svar, de har krav på, går den vej – snarere end at lade tillidsmænd bryde tavshedspligten og gå til aviserne.

Samtidig kan det udefra virke, som om man i folkekirken er lovlig hurtig til at gøre alt til personalesager med bisidder og det hele. På universiteterne har vi også mange konflikter om fordeling af opgaver og mange konfrontationer om faglig profil og den slags. Jeg vil nødig være næbbet, men dem beder vi altså ikke tillidsmanden om at løse.

Der synes i folkekirken at være behov for at fastholde en helt grundlæggende sondring mellem tre forskellige situationer:

Klagesag, hvor parter går til en overordnet for at få ret i noget, de selv er direkte involveret i.

Personalesag, hvor ledelsen sikrer sig en retlig konsekvens af sin ledelse – i form af tjenstlig påtale, forflyttelse, fyring.

Og så den store brede almindelighed: tilsynets ledelsesmæssige drøftelse med involverede parter med henblik på at få redet trådene ud og finde vejen frem. Den bruges, når man grundlæggende anerkender, at der skal findes en fælles løsning, en vej frem, en arbejdsdeling med videre.

Skal disse helt grundlæggende sondringer mon ikke pudses lidt af – også i befolkningens og avisernes forventninger til folkekirkelig ledelse?

Lisbet Christoffersen er professor i retsteologi.