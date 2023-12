Opfordring til kirkeministeren: ”Giv menighedsrådene mulighed for at slippe af med uduelige præster”

Det er velkendt, at posten som kirkeminister bliver brugt af skiftende regeringer til at afprøve potentielle ministeremner. Klarer de den post uden at lave ulykker, så er der udsigt til mere betydningsfulde poster i fremtiden. Kirkeminister Morten Dahlin (V) har med sin udmelding om at bruge posten i kampen mod ekstremisme opbrugt sin kvajekvote. Han fremfører tre områder, han vil kæmpe på: sharia, antisemitisme og menighedsloven.

I forhold til sharia kan han tage det helt roligt. Skulle nogle forsøge at sætte sharia over dansk lovgivning, har vi straffeloven til at tage sig af det problem.

Med hensyn til antisemitisme skal Morten Dahlin lære sig forskellen på antisemitisme og antizionisme. Det første er forbudt, det andet er et legitimt politisk standpunkt.

Så er der menighedsloven, der er et sjældent basisdemokrati. Men ingen roser uden torne, og her er der specielt en, som burde fjernes. Et menighedsråd kan ikke slippe af med en uduelig præst, medmindre præsten begår noget ulovligt. Det er menigheden, der kalder en præst, men når det er sket, så klapper fælden. Præster er de eneste statsansatte, der ikke har en tre måneders prøveperiode, og præster kan være sygemeldt i årevis uden at risikere afskedigelse.

På det område er der plads til en ung ambitiøs kirkeminister, der gerne vil gøre en forskel.

Revider menighedsloven, og giv menighedsrådene mulighed for at slippe af med uduelige præster. Brug provstiudvalget som ankeinstans, så præsten ikke er retsløs. Hvis du fikser den, så er du sikret en plads blandt de helt store ministre, som Bodil Koch, Marianne Jelved og Bertel Haarder. Det kan kun gå for langsomt.