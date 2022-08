Ridesport bliver kaldt uetisk. Men hvis ingen rider på heste, risikerer de at uddø, siger bioetiker

Med fem guld-, fire sølv- og en enkelt bronzemedalje var der ingen ende på begejstringen ved sommerens VM i ridesport. Danmark er i verdensklasse, når det gælder discipliner som dressur, para-dressur, springning og voltigering. Men sommerens VM i ridning viste endnu engang, at menneskets forhold til dyr er komplekst. For ikke alle betragter ekvipagen – denne ikoniske symbiose mellem mennesker og dyr – med samme beundring. Dyrerettighedsfolk ser i stedet et dyr, som bliver tvunget af rytteren til at opføre sig mod sin natur ved hjælp af seletøj, sporer, metal-bidsler og piske.

Repræsentanter for ridesportens organisationer afviser at sporten er problematisk. De fremhæver, at alene dét, at dyrene rent faktisk samarbejder med rytteren og er med til at skabe resultater, er et udtryk for, at de ikke mishandles. Peter Sandøe, leder for Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd under Københavns Universitet, har tidligere i en kronik beskrevet, hvordan vores syn på rideheste er under forandring.