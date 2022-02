Vi lever i den mest fredelige af alle tider. I de seneste 75 år har der ikke været en egentlig krig mellem verdens stormagter. De har fastholdt freden imellem sig ved at afskrække hinanden med truslen om den totale atomudslettelse. Men denne fredens epoke er også en følge af de to verdenskriges rædsler og kloge statslederes beslutninger om, at fred tjener menneskeheden.

Denne artikel er en del af en serie: Krisen i Ukraine Gå til seriesiden