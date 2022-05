Russisk minister har vækket gammel debat. Havde Hitler jødisk blod i årerne?

Selveste Hitler havde jødisk blod i årerne, sagde den russiske udenrigsminister for nylig. Men er det nu rigtigt? Den tyske avis Aargauer Zeitung har undersøgt påstanden

Den russiske regering påstår som bekendt, at invasionen af Ukraine skal bringe et neo-nazistisk styre til fald. Heroverfor anfører mange, at den ukrainske regering jo ellers ledes af en jøde, som vel næppe er nazist.

Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov forholdt sig for nylig til denne indvending, fremført af en italiensk interviewer, og gjorde gældende, at selveste Hitler muligvis havde jødisk blod i årerne.