Ruth Vermehren dedikerede sit liv til indsatte kvinder og kæmpede i årtier for at blive præst

Den 28. april 1948 på en blæsende forårsdag står tre kvindelige teologer og en biskop klar til at gå ind i Odense Domkirke. De tre kvinder er Johanne Andersen, Ruth Vermehren og Edith Brenneche, og biskoppen er Hans Øllgaard, der som den eneste af landets ni biskopper har haft mod og vilje til at ville ordinere de tre kvinder, så de kan blive præster i folkekirken på linje med mændene.

Den ældste af kvinderne, Ruth Vermehren, er 54 år, og fra 1921 har hun aktivt kæmpet for sin og andre kvindelige teologers ret til at blive ordineret.

Hun voksede op i et kunstnerhjem. Hendes far og farfar var anerkendte malere, men da Ruth var 11 år, blev hendes forældre skilt. Faderen havde fundet en anden. Dermed var moderens og Ruths og søsterens økonomiske tryghed forbi.

Hun fortæller selv, at det var, mens hun som 15-årig gik til konfirmandforberedelse hos pastor Hans Koch i Hellerup, at ønsket om at blive præst opstod. Hans Koch var en af de liberale teologer, der, sammen med blandt andre Valdemar Ammundsen, blev forbillede for mange unge kristne i årene 1900-1930. Deres kristendomssyn gik ud på, at kristendommen skulle leves, ikke kun som et indre selvisk anliggende, men som en levet kristendom, der kom fællesskabet til gode. Det styrede retningen for hendes valg som menneske, som teolog og som præst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun begyndte på teologistudiet i 1915, men familiens økonomi var så dårlig, at hun måtte opgive sine teologistudier i flere år, så hun kunne tjene penge og bidrage til familiens økonomi.

Hun blev sekretær i Danmarks kristelige studentersamfund og kom derved til at arbejde tæt sammen med sine to forbilleder, Hans Koch og Valdemar Ammundsen, indtil Valdemar Ammundsen i 1923 blev biskop i Haderslev som den første biskop i Sønderjylland efter genforeningen.

1 1927 blev hun endelig som 33-årig cand.theol. Hun havde i flere år vidst, at hun ville være præst for indsatte kvinder, så hun henvendte sig til Vestre Fængsel og forelagde sit ønske for fængselsinspektøren.

I første omgang blev det dog kun til et lærervikariat, men hun lærte fængselspræsten, Otto Angul Larsen, at kende, og han tilbød, at hun kunne være hans hjælpepræst. Hun fik ingen løn, så da lærervikariatet var slut, havde hun intet at leve af.

Endelig i 1944 fik hun tilbudt en stilling som forsorgssekretær i fængslet – et arbejde, som var lønnet, og som stort set indeholdt opgaver hun i forvejen varetog bare uden løn. Hun rådgav kvinderne om, hvordan de lettest kom tilbage til samfundet, og hjalp dem med at opretholde forbindelsen til deres familier, men først og fremmest var hendes arbejde, som hun fortæller sin bror, Paul Vermehren, i et interview fra 1944 ”at afholde faste Gudstjenester og gennem Bibeltimer eller personlige Samtaler at bringe Fangerne Evangeliets Trøst eller Kristendommens Vejledning til at få bragt Orden i deres forkludrede Tilværelse. Næsten alle Fangerne kommer til Gudstjenesterne – mange for at få Has på den lange Fængselssøndag og andre, fordi de holder af at synge. Men det sker tit, at de alligevel bliver grebet af det, de hører, og beder mig om en Samtale på Tomandshånd, og det er ikke den ringeste Del af mit Arbejde – det bringer mig mange Glæder".

Ruth Vermehren blev tidligt medlem af Dansk Kvindesamfund. Og sammen med kvinderne dér fejrede hun, da loven om kvinders ret til at få adgang til offentlige stillinger på linje med mænd blev vedtaget i 1921. Kvinderne fik ret til at blive tjenestemænd – men de fik ikke mulighed for at blive præster og heller ikke ret til ansættelse inden for militæret. Der var protester, men modstanden var for stor.

I Berlingske Tidende kunne man læse: ”kvindelige teologer må godt arbejde som undervisere, med menighedsarbejde eller missionsarbejde, men ikke som præster, da præstegerningen kræver forudsætninger, som kun en mand kan udfylde.”

I 1920'erne var der præstemangel. Derfor talte man om at ansætte ikke-teologer i præstestillinger. Politikere og præster mente, at det var bedre med en mand, der ikke var teolog, end en kvinde, der var.

Men indimellem var der lyspunkter. Præst ved Vangede Kirke Christian Norlev, der flere gange både offentligt og i kirkelige sammenhænge havde udtrykt sig til fordel for kvindelige præster, spurgte i 1940 Ruth Vermehren, om hun ville assistere ham ved en gudstjeneste. Hun sagde naturligvis ja, selvom hun vidste, at det mindste ord, der kunne tolkes som provokation, ville blive det. Alt gik dog upåklageligt, men aviserne flød alligevel over med forargede indlæg og mente, det var direkte stødende, at en kvinde havde uddelt nadveren. Der blev endog klaget til kirkeministeren, som gav Norlev en næse og lod ham vide, at den slags skabte uorden i kirken.

Norlev svarede igen. Han mente, modstanden mod kvindelige præster var udtryk for mandfolkedyrkelse og ikke gudsdyrkelse. Han kunne ikke se, det var et problem, at en uddannet teolog hjalp på samme måde som en uordineret kordegn.

Kaj Munk blandede sig også i debatten: ”Når en kvinde er værdig til at bære mig i sit moderskød, er hun også værdig til at give mig nadveren,” skrev han.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 1940 interviewede Kristeligt Dagblad kirkeminister Vilhelm Fibiger om spørgsmålet om kvindelige præster. Han erklærede, at så længe han var kirkeminister, ville der ikke blive tale om at give kvinder adgang til præsteembedet.

På dette tidspunkt var der igen mangel på præster – og igen blev man i Rigsdagen enige om, at den bedste løsning var, at mandlige ikke-teologer kunne ansættes som præster i folkekirken.

Ruth var både vred og såret. Hun havde i årevis arbejdet gratis i kvindefængslet. Hun havde udført en præsts gerning, og alligevel blev hun ikke regnet for lige så meget som andre præster. Kun fordi hun ikke var en mand. Hun havde naturligvis nærlæst, hvad der stod i Bibelen uden at finde noget, der talte for, at kvinder ikke skulle kunne være præster på lige fod med mænd, og det fremførte hun i taler og debatindlæg.

Et nyt argument rettet specielt mod Ruth Vermehren var, at hun ikke havde en menighed til at indstille sig til et ledigt præsteembede. Man mente altså ikke, at de indsatte udgjorde en menighed, og derfor var hun ikke værdig til at blive ordineret. Men endelig i 1947 var der en ”rigtig” menighed, der indstillede en præst, nemlig valgmenigheden i Nørre Ørslev i Lolland Faster Stift. Den opfordrede Johanne Andersen, som to år tidligere havde holdt et foredrag der til at afløse deres præst, der skulle gå på pension.

Kirkeministeriet forsøgte at slippe udenom ved at påpege, at det kun var en valgmenighed, men denne gang gik det ikke.

Loven om kvindelige præster blev vedtaget den 14. juni 1947. Den eneste forskel, der var på denne lov og tjenestemandsloven i 1921 var, at ordet "mænd" blev erstattet med "personer", og ordet "hans" med "den pågældende".

To små ord, men med en kæmpemæssig betydning var endelig blevet rettet.

Ruth blev aldrig gift og fik ingen børn. Som for mange andre selverhvervende kvinder på den tid, var det svært at have både familie og arbejde. Hun dedikerede sit liv til de indsatte kvinder, og hun blev ved med at kæmpe selv efter, at hun kunne være gået på pension. Da myndighederne forsøgte at nedlægge præsteembedet i fængslet, samtidig med at hun gik på pension, meddelte hun, at hun ikke holdt op i sin stilling, før en ny præst var ansat. Hun varetog sit arbejde i fængslet i Horserød til 1974. Da var hun 80 år.

En af de kvinder, der var indsat på Horserød, mens Ruth var præst, var Anna Lund Lorentsen, og forholdet mellem de to arbejder jeg på en roman om. Hun var en af de to kvinder, der i retsopgøret i 1945 blev dødsdømt for landsskadelig virksomhed. Dødsdommen blev, imod hendes vilje, omstødt til livsvarigt fængsel. Modstandsfolk havde skudt hende, så hun havde mistet sin højre arm, og hendes forlovede, topnazisten Jørgen Lorenzen, var blevet henrettet. Da Anna i 1956 blev løsladt, måtte hun rejse til Tyskland. Her engagerede hun sig de næste 30 år i arbejdet med at hjælpe krigsskadede børn. Til en journalist fortalte hun, at den eneste person fra de 11 år i fængsel hun tænkte på med glæde, var præsten Ruth Vermehren, som hun indtil Ruths død i 1983 brevvekslede med.

De to kvinders relation siger en hel del om det kristendomssyn, Ruth praktiserede. I et interview sagde hun: ”For mig er der ikke forskel på en indbrudstyv og en morder. De er alle mennesker. Vi er alle mennesker.”