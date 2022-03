Indtil videre er over 2 millioner mennesker drevet på flugt fra Ukraine. Desværre er der meget, der tyder på, at vi kun har set begyndelsen. Vi står med en humanitær krise i Europa af historiske dimensioner, skriver udviklingsminister

Krigens gru i Ukraine har de seneste uger påvirket os alle. Et frit folk, som bliver overfaldet af et naboland. En civilbefolkning tvunget på flugt i det, som FN’s flygtningehøjkommissær på en donorkonference i sidste uge betegnede som den hurtigst voksende flygtningekrise i Europa siden Anden Verdenskrig. Han kiggede spørgende rundt på sine kolleger blandt FN-cheferne, mens han sagde det. Som for at lede efter en, der kunne modsige ham. Det kunne ingen.