Pernille Rosenkrantz-Theil og Christel Schaldemose: Ofre for menneskehandel skal have et fælles alarmnummer i EU

I hele Europa er der hvert år over 7000 mennesker, der bliver ofre for menneskehandel. I Europa er to ud af tre ofre for menneskehandel piger og kvinder. De kommer typisk fra fattigere lande uden for EU. De kommer hertil via kriminelle bagmænd, der enten lokker med løgne om et bedre liv eller tvinger og truer dem.

Det liv, de møder her, er hårdt og grimt. Mange tvinges til prostitution. Andre til tvangsarbejde i rengøringsbranchen eller byggebranchen. Unge mænd fra Nordafrika tvinges til at begå kriminalitet for deres bagmænd.

De lever under kummerlige forhold og på de kriminelle bagmænds nåde. De er her ulovligt og kender ikke deres rettigheder. Der er brug for, at vi gør mere for at bekæmpe menneskehandel i hele Europa.

Derfor er vi glade for, at det netop er lykkedes i EU at blive enige om ny lovgivning på området. Men én ting lykkedes det ikke at få med. Noget, der helt åbenlyst kunne gøre det nemmere for ofre for menneskehandel at få hjælp: en fælles EU-hotline. Der skal laves ét telefonnummer, som er det samme i hele EU. Ét telefonnummer til den nationale hotline for ofre for menneskehandel. Nogle gange ved ofre for menneskehandel ikke, hvilket land de befinder sig i. Ofte bliver de flyttet fra ét land til et andet af deres kriminelle bagmænd. Det giver ikke mening, at vi i dag har 27 forskellige telefonnumre til de 27 nationale hotlines.

Det skal være lige så nemt at komme i kontakt med antitraffickinghotlines i alle EU's medlemslande, som det er at komme i kontakt med alarmcentralen. Når du ringer 112 i Danmark, får du fat i den danske alarmcentral, og ringer du 112 i Sverige, får du fat i den svenske alarmcentral.

På samme måde skal EU's antitraffickinghotline ringe op til den nationale antitraffickingindsats. Det er vigtigt, at man kommer i kontakt med nationale eksperter, der kan hjælpe en videre i sikkerhed, og i kontakt med de nationale myndigheder, der skal behandle sagen.

I dag er det Center mod Menneskehandel, der tager telefonen, når man ringer til Danmarks antitraffickinghotline (7020 2550). Det skal også være dem, der tager telefonen i fremtiden, når man er i Danmark og ringer til EU's antitraffickinghotline.

Et fælles telefonnummer lyder som en lille ting. Men det vil gøre det meget nemmere for ofre for menneskehandel at få hjælp – uanset hvilket EU-land, de befinder sig i.

Pernille Rosenkrantz-Theil er social- og boligminister (S), og Christel Schaldemose er spidskandidat for Socialdemokratiet til europa-parlamentsvalget.