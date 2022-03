Nogle kalder det racisme at lave en særlov for ukrainske flygtninge. Men det er en absurd påstand, for selvfølgelig er der gode og særlige grunde til at hjælpe ukrainere, skriver Lars Aslan Rasmussen (S)

S-ordfører: Nej, det er ikke racisme at kalde Ukraine et nærområde. Det er fakta

Jeg kan se i debatten, at der er nogle, som synes, det er dybt problematisk, at man vil lave en særlov for ukrainske flygtninge. For der er jo intet særligt over dem og den situation de er i, lyder det. Jo, det er der venner.

For det første er Ukraine en del af vores nærområde og ligger i Europa. Kulturelt er de også tættere på os på en lang række områder. Der er knapt 700 kilometer fra Ukraine til den danske grænse. På vejen vil man skulle passere ét sikkert land, nemlig Polen.

Vi er ligeglade med, hvilken farve folk har, men selvfølgelig skal man passe på det dejlige samfund, vi har, og tænke over, hvem der bedst muligt kan integrere sig. Alt andet er totalt uansvarligt Lars Aslan Rasmussen (S)

Syrien ligger 3000 kilometer væk fra Danmark. Somalia ligger 6000 kilometer væk fra Danmark. For at komme til Danmark fra de lande har man skullet igennem godt 10 sikre lande først.

Der bor allerede flere tusinde ukrainere i Danmark. De er velintegrerede, og de er en af de grupper, der har den højeste beskæftigelsesfrekvens.

Ukrainere ligger desuden meget lavt i statistikken over folk der begår kriminalitet. Faktisk er den lavere end for etniske danskere. Derfor er det selvfølgelig fair med en særlov for ukrainske flygtninge. Ligesom vi i sin tid lavede en særlov for flygtninge på Balkan, da der sidst var krig i Europa.

Faktisk er denne gruppe jo også faldet væsentligt bedre til i Danmark, end det er tilfældet med de forskellige andre grupper fra Mellemøsten.

Betyder det så, at vi ikke skal hjælpe andre flygtninge? Nej, selvfølgelig ikke. Danmark hjælper allerede mange flygtninge fra hele verden, og det skal vi stadig gøre. Faktisk er vi et af de få lande i verden, der lever op til FN's krav om at bruge 1 procent af vores bruttonationalprodukt på ulandshjælp. Det kunne mange andre lande lære noget af, ikke mindst de stenrige oliestater i Golfen, der i stedet for at hjælpe flygtninge i deres nærområde, sponsorerer islamisk terror.

Men at sige, at det er racisme er jo fuldkommen absurd. Vi er ligeglade med, hvilken farve folk har, men selvfølgelig skal man passe på det dejlige samfund, vi har, og tænke over, hvem der bedst muligt kan integrere sig. Alt andet er totalt uansvarligt, både overfor de generationer, der har bygget det her land op, og overfor dem, der er kommet hertil og bidrager positivt til samfundet.

Lars Aslan Rasmussen (S) er medlem af Folketinget og indfødsretsordfører.