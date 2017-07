Så brug dog samtaleterapi i psykiatrien

Det er frustrerende som patient at opleve, at der ikke bliver arbejdet med de årsager, som ligger til grund for ens psykiske lidelse, skriver Maria Liv Kjærgaard

Det ryster mig dybt, at patienter, som i psykiatrien udtrykker behov for eksempelvis psykologhjælp, ikke får disse ønsker imødekommet.



Det er frustrerende som patient at opleve, at der ikke bliver arbejdet med de årsager, som ligger til grund for ens psykiske lidelse. For at kunne komme videre med sit liv er det nødvendigt at finde årsagerne til egne følelser og tanker samt få en veludviklet selv- og sygdomsindsigt.



Størstedelen af lægefagligt personale i psykiatrien anbefaler på dokumenteret grundlag, at særligt depression og angst skal behandles med samtaleterapi, men det udebliver eller bliver gjort i så småt et omfang, at effekten er minimal.



Medicin ændrer hverken tanker, adfærd eller behovet for at lukke op for de ting, som gør ondt i sindet.



Vi bør videreudvikle det psykiatriske system, hvor patienter mødes med helhedsorienterede forløb og behandling.