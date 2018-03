Prisbelønnet tysk forfatter forarger med udtalelse om flygtninge

Forfatteren Uwe Tellkamp har udtalt sig kritisk om Tysklands mange flygtninge, hvilket har fået hans forlag, venstrefløjens fornemme, gamle dame Suhrkamp, til at lægge afstand til deres bestseller

DRAMA I TYSK litteratur: En forfatter har ladet naturen gå over optugtelsen. Ved en paneldebat i Dresdner Kulturpalast sidste uge lød det fra forfatteren til den prisbelønnede og storsælgende roman ”Tårnet” Uwe Tellkamp om Tysklands mange flygtninge:

”De fleste flygter ikke fra krig og forfølgelse, men kommer her for at indvandre i de sociale systemer, over 95 procent.”

Sådan må skønlitterære forfattere ikke sige, og hans forlag, venstrefløjens fornemme, gamle dame Suhrkamp, skyndte sig på Twitter at lægge afstand til deres bestseller: