Sæt dig ikke mål i livet: Det vil dræbe din livsglæde

Det bliver normalt betragtet som en god ting at sætte sig mål i livet. Men det holder bare ikke. Det kan ganske rigtigt give motivation, men det kan også dræbe livsglæden, skriver coach og forfatter

LIVSGLÆDE SER IKKE UD TIL at være direkte proportionel med rigdom og fremgang. De seneste tal fra Verdensbanken viser, at global fattigdom er halveret i løbet af de seneste 30 år, og at den nu ligger under 10 procent af verdens befolkning.

Amerikanernes købekraft er ifølge CNBC Money større end nogensinde før. Alligevel indikerer alle undersøgelser og statistikker, at amerikanerne ikke er lykkelige. FN’s World Happiness Report antyder, at livsglæden i USA er dalende.

I en artikel i Time Magazine udtaler økonomen og FN-rådgiver for bæredygtig udvikling Jeffrey Sachs:

”Mit land, USA, som er meget rigt, er blevet meget rigere i løbet af de sidste 50 år, men det er ikke blevet lykkeligere.”

Billedet er med stor sandsynlighed nogenlunde det samme i andre lande.

Trods stigende rigdom er folk ikke lykkeligere, fordi fundamentet til ulykke ikke kan elimineres med rigdom. Der findes ingen måling af, i hvilket omfang materiel formue kan gøre en person glad. Det afhænger nemlig af ens forventninger eller mål.

Når folk når deres mål, sætter de et nyt. Processen slutter altså aldrig. Det giver måske et dynamisk liv at jagte sine mål, men ikke et lykkeligt liv. Vi sætter hovedsageligt resultatorienterede mål, og vi lader os påvirke så meget af det, at vi befinder os i en konstant tilstand af angst og stress.

Jeg er enig i, at det giver motivation at forfølge sine mål, og det er måske også muligt at blive lykkeligere, hvis det faktisk er muligt at opnå målet.