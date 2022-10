Samfundsforsker: Vi udelader én meget vigtig detalje, når vi diskuterer forskellen mellem land og by

Hvis man behandler land/by-problematikken som en kulturkamp for eller imod wokeness, overser man, at problematikken har dybe historiske rødder, som det vil kræve et systematisk program at håndtere.

Koncentrationen af den danske samfundsgeografi omkring København begyndte for alvor med enevældens centralisering af institutioner. Fra slutningen af 1600-tallet blev København centrum for en af Europas mægtigste flåder og mest egenrådige monarkier, og byens storhandlende fik tildelt monopoler, der styrkede det københavnske erhvervsliv på bekostning af købstæderne.

Det påvirkede størrelsesforholdet mellem København og Danmarks andre byer; i 1801 var København 17 gange så stor som Odense. Der var andre store byer i riget, blandt andre Altona ved Hamborg, men de lå i de tyske hertugdømmer eller i Norge. Efter 1864 stod København som en oppustet hovedstad for et imperium, der indtil da havde forsynet byen med en tilstrømning af ressourcer.

Det København-dominerede bysystem opstod netop, som landet gik ind i urbaniseringens tidsalder og gav hovedstaden en fordel, som provinsbyerne aldrig indhentede. Bymurene faldt i 1850’erne, og fra 1860 til 1901 tredobledes Københavns andel af landets befolkning. Den tidlige industrialisering var drevet af landbrug, og industri i provinsbyer var derfor målrettet bearbejdning af lokale landbrugsvarer. Økonomien i København var derimod internationalt orienteret. I starten af 1900-tallet var København Nordens metropol, hvor Ford og General Motors placerede regionale hovedkvarterer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter Anden Verdenskrig blev landbruget mekaniseret, og dets rolle som storarbejdsgiver var definitivt slut. Fra at have beskæftiget halvdelen af befolkningen i 1870, var tallet i 1965 nede på 15 procent. Men svækkelsen af landdistrikterne og Københavns dominans skjultes af, at perioden fra 1950’erne til 1980’erne var en guldalder for decentralisering. Mobiliteten steg med udbredelsen af biltransport, og staten havde som erklæret mål at skabe en ligelig geografisk udvikling, blandt andet indførtes den kommunale udligning.

I 1990 blev formålsparagraffen om ligelig udvikling fjernet fra planloven og erstattet med en mere diffus strategi om at udnytte København som økonomiens lokomotiv. På samme tid skete et skift, da der båret af den eksponentielle udvikling i computerkraft opstod en ny vidensintensiv økonomi: en økonomi, hvor en koncentration af teknologiske specialister i et geografisk center giver firmaer og organisationer en konkurrencemæssig fordel. Opdyrkelsen af en globalt konkurrencedygtige byregion blev således en nationaløkonomisk nødvendighed.

Under 2010’ernes opsving blev det tydeligt, at økonomien vekslede mellem land og by, eksempelvis på parametre som ejendomsværdi og beskæftigelse. Byregioner med kapacitet til at konkurrere globalt blev de store vindere, en udvikling der gik igen over hele kloden.

Stigende geografisk polarisering er altså en strukturel udfordring, der i Danmark har får øget vægt fra en historie med koncentration. Land/by-problematikken er drevet af dynamikker, der vil kræve en langsigtet og omfattende strategi at imødegå.

David Kempel er samfundsforsker.