Et besøg hos en træskosamler kan lære os om mangfoldighed

Bolette Elvstrøm er blevet nysgerrig på, hvorfor vi samler og blev klogere efter et besøg hos træskosamleren Bodil

TRÆSKOHUSET. Jeg har kørt forbi mange gange før, men huset insisterer på opmærksomhed, og nu var jeg bare nødt til at stoppe op. Huset er beklædt med træsko og omkranset af utallige krukker med pelargonier, som genspejler de klare farver i de malede træsko.

Rigtige træsko, hollandske træsko af træ. Side om side, de fleste i par, hænger de på husets gavl. Huset bevidner, at her bor et menneske, som tænker helt anderledes end mig. Jeg bestræber enkelhed. Her bor et menneske som bestræber noget helt andet. Hun sidder ved siden af huset og fodrer nogle høns, da jeg standser bilen og går ud til hende. ”Det er en lidenskab,” siger hun og fortæller om samlere, blandt andet om en mand, der samlede på kuglepenne, og som havde over 6000 kuglepenne.