Samuel Rachlin: Tidligere systemkritiker minder os om, at alt kan ske i Rusland – også i dag

Den afdøde sovjetiske systemkritiker Andrej Sakharov, som mindes på en konference på Christiansborg i dag, viser demokratiforkæmpere i Putins autoritære Rusland, at det er værd at kæmpe for frihed, mener tidligere Moskva-korrespondent Samuel Rachlin, som mødte Sakharov flere gange