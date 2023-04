Sekretariatsleder: Tillid til de andre trossamfund er at foretrække frem for kontrol og mistillid

Det bør være tillid, der karakteriserer forholdet mellem staten og de fra folkekirken afvigende trossamfund, og ikke mistillid, som desværre har præget relationen i alt for mange år, og som nogle politikere stadig mener er vejen frem.

I slutningen af marts kom forslaget om tvungne oversættelser af prædikener igen op. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti bad kirkeministeren tage forslaget op af skuffen igen med den begrundelse, at moskéerne udgør en stor trussel for vores sikkerhed i Danmark.

Forslaget rejser flere spørgsmål.

Dels er det uklart, om sådan en lovgivning kan implementeres inden for rammerne af vores grundlov, der ikke giver lovgiverne mulighed for at lovgive ud fra religiøse skillelinjer eller indskrænke religionsfriheden.

Dels er det et spørgsmål, om moskéerne faktisk udgør en sikkerhedsrisiko i Danmark, der retfærdiggør så drastiske tiltag. Morten Messerschmidt fremlægger ikke nogen dokumentation herfor, men tager det for givet, at der sker en masse skummelt i moskéerne.

Politiets Efterretningstjenestes Center for Terroranalyse skriver godt nok i sin årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark, at det fortsat er militant islamisme, der udgør den væsentligste terrortrussel mod Danmark, men er det moskéerne, der skal rammes?

Center for Terroranalyse skriver, at den islamisk inspirerede terror lever på onlineplatforme, som giver plads til en ny generation af unge med sympati for militant islamisme, for hvem de virtuelle rum er naturlige mødesteder. Center for Terroranalyse vurderer endvidere, at radikalisering og rekruttering i stigende grad foregår virtuelt. Det er således ikke klart, at terrorplanlægning sker i moskéerne, og det er heller ikke i fysiske fællesskaber, for som Center for Terroranalyse skriver, så er den dominerende tendens for militante islamistiske terrorangreb, at de planlægges og gennemføres af enkeltpersoner på egen hånd.

Det er en klar mistænkeliggørelse af religiøs udfoldelse, som forslaget om tvungne oversættelser af prædikener er præget af, og det styrker ikke sikkerheden i Danmark. Det skaber derimod mistillid og en følelse af at blive krænket, hvilket er relevant, da Center for Terroranalyse også vurderer, at militant islamistisk opmærksomhed på sager om opfattede krænkelser af islam i Danmark kan få betydning for terrortruslen.

Forslaget om tvungne oversættelser af prædikener fortjener ikke at blive genfremsat og slet ikke med den begrundelse, at det fremmer sikkerheden i Danmark.

Derimod burde dansk lovgivning for trossamfund, der afviger fra folkekirken, som udgangspunkt være båret af tillid.

Nik Bredholt er cand.polit. og sekretariatsleder i Resam – Religion & Samfund.