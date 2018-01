Selvfølgelig skal vi have kulturelt frisind, men børnene bør selv tage stilling til omskæring

Uden en klar sundhedsfaglig konklusion reduceres spørgsmålet om omskæring til et spørgsmål om, hvorvidt omskæring er kulturelt frisind og tolerance eller overgreb og svigt

EN NY UNDERSØGELSE fra TV 2 viser, at ”83 procent af danskerne er for et forbud mod omskæring”. Tallet overrasker mig. Når så mange danskere er imod omskæring, hvorfor tillader vi så, at der i Danmark årligt omskæres op mod 2000 drengebørn? Halter vores lovgivning håbløst bagefter? Eller bør et liberalt demokrati kunne rumme forskellige livsformers praksis, herunder omskæring?

Spørgsmålet om omskæring er et af tidens mest debatterede etiske dilemmaer. Oftest falder argumenterne inden for tre kategorier: