At sende sit barn på efterskole er ikke en sorg. Men det er stort og overvældende

I søndags afleverede jeg min ældste søn på efterskole sammen med rundt regnet 65.000 andre forældre rundtomkring i landet. Min dreng glædede sig og var spændt på at komme af sted. Jeg var mindst lige så spændt. Jeg glædede mig også på hans vegne, men glædede mig bestemt ikke til at komme hjem. Det er helt naturlige modsatrettede følelser.

Glæden ved at se drengens mod på det nye, men frygten for at komme hjem og se, at nu er vores familiesituation igen ændret, men dog kun for det næste år. Uden sammenligning mistede jeg min mand og børnenes far på tragisk vis i en ulykke for to år siden. Familiesituationen ændrede sig fra at være fem til at være fire om aftensmadsbordet. Nu er vi for en periode nede på tre.

Tilbage på efterskolen bliver vi forældre orienteret om, hvordan vi kan bidrage til, at børnene får en god start på efterskolen, og vi fik Magasinet Efterskolerne med hjem. Dette nummer af magasinet var målrettet os forældre, der lige har afleveret vores børn til efterskolelivet.

Jeg tager bladet med hjem og bladrer i det, efter at de to små er puttet, og her kan jeg læse om empty nest-syndromet. Et syndrom, der peger på en tilstand af sorg, ensomhed og tomhed, som udløses af, at nogen flytter hjemmefra, eller at barnet flytter på efterskole. Det beskrives, hvordan den ”tomme rede” for mange forældre kan føles som en stor sorg. En sorg, der i nogle tilfælde kræver professionel hjælp.

Det er en psykolog, der i artiklen udtaler sig om syndromet. Det er for flere forældre svært at tale om. ”Tag en tudekiks” er nogle af de reaktioner, mange forældre oplever, og syndromet bliver derfor forbundet med skam og ensomhed.

Jeg erkender, at jeg kan være inhabil, men samtidig mener jeg ikke, at en smule perspektivering skader. Der er store sorger, og der er også små sorger. Med respekt for dette må jeg indrømme, at jeg alligevel melder mig i koret af ”tag en tudekiks”. Det skal selvfølgelig siges ordentligt: ”Ja, det er hårdt og svært at vinke farvel til barnet, men vi ved, at skolen har prøvet det før og tager hånd om eleverne.”

Det var barskt at komme hjem efter at have afleveret min søn. Men jeg har svært ved at forstå, at vi lever i et samfund, hvor barnets begyndende løsrivelse i form af et efterskoleophold kan udløse et empty nest-syndrom forbundet med stor sorg hos forældrene.

Jeg er klar over, at sorgbegrebet skal kunne rumme meget. Sorg opleves meget individuelt og er derfor svær at definere. Men selv med den viden mener jeg, at det er at gå for vidt.

Svend Brinkmann har forsket i sorgen og skrevet bogen ”Det sørgende dyr”, hvor han tager udgangspunkt i, at sorg i stigende grad bliver sygeliggjort. Sorgen er blevet centrum i vores samfund og ikke længere et livsvilkår.

At sende sit barn på efterskole er ikke en sorg. Forsøger jeg at se bort fra min situation, mener jeg stadig, at vi overgør denne begivenhed. Det er stort og overvældende at komme hjem og dække bord til tre frem for fire – men det er ikke en sorg. Min dreng er på vej ud i livet, han oplever og prøver af. Og går det ikke, så kommer han hjem igen.

Astrid Krarup Andersen er specialkonsulent.