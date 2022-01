Sendt hjem fra Borgerservice uden MitID. Kunne ikke huske, hvilken måned på året, de flyttede for 23 år siden

I forbindelse med et læserindlæg lørdag angående digitaliseringsfrustration nævner Viggo Jørgensen den ærgrelse, det var at komme til Borgerservice for at få hjælp til MitID og så få at vide, at han måtte bestille tid. Men der holder ærgrelsen ikke op!

Jeg var så heldig at få hjælp af en kammerat til at installere eller, som de kalder det, at migrere til MitID.

Men et par venner oplevede, at de skulle besvare forskellige personlige spørgsmål. Det er jo betryggende, at man vil imødegå svindel. Men når der kommer et spørgsmål om, hvilken måned man er flyttet, og et af mine vennepar blev afvist og sendt hjem, fordi de ikke kunne huske, hvad der skete for 23 år siden, så mener jeg, det går for vidt!

I min egen kommune siger de, at man stiller spørgsmålene, men man sender ikke folk hjem, som de gjorde i mine venners kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg klagede til deres kommune, og klokken 17 en sen eftermiddag ringede telefonen, og det var selveste afdelingslederen for kommunen, som beklagede det skete. Det blev en meget ordentlig samtale, hvor hun delte frustrationen over at få Digitaliseringsstyrelsens spørgsmål, og at medarbejderne føler frustration omkring den praktiske håndtering af overgangen til MitID. Midt i denne frustration var det for mig så velgørende, at der også er mennesker med i processen som denne leder. Hun ville sørge for bedre vejledning til sine medarbejdere!

Tak til hende for det!

Og så jo også her i Kristeligt Dagblad en ”advarsel” til andre læsere, som søger hjælp i deres kommunes Borgerservice med hensyn til migrering/ændring til MitID! Vær parat til personspørgsmål og accepter ikke at blive hjemsendt!!