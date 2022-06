Sikandar Siddiques fortsatte trængsler

Hvis man var i tvivl om, hvad identitetstænkning helt konkret kan bruges til, fik man et svar ved det folkemøde, der blev afsluttet på Bornholm i går. Den politiske leder af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, skaffede sig masser af taletid ved at gøre et stort nummer ud af en episode med politiet.

Ifølge Sikandar Siddique blev han på gaden i Allinge kontaktet af politiet, der ville kende hans identitet, hvilket Siddique tolker som såkaldt ”etnisk profilering”, altså en praksis, hvor politiet standser folk alene på grund af deres hudfarve. Bornholms politi har en anden udlægning og hævder, at det var Sikandar Siddique selv, der blandede sig, da de fulgte op på en borgerhenvendelse angående to andre mænd.