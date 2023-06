Sørine Gotfredsen: Skærmen skal ud af folketingssalen

Jeg har det i disse dage som én, der er blevet indhentet af sit eget mareridt. Eller rettere, af andres erkendelse af det. Virkelig mange taler nu om skærmens elendighed, da det begynder at stå klart, hvad den kan gøre ved os. Jeg kaldte den lille smartphone for Djævlens værk i min bog Tolv Tiltaler fra 2018 og tillad mig lige at citere mig selv:

”… millioner af mennesker kan trækkes med, hvis man tilbyder dem en kilde til underholdning, billige klap på skulderen og konstant mulighed for at undslippe den konkrete verden.”

Forleden spurgte denne avis nogle politikere, hvordan de opfatter deres skærmforbrug, og svarene var i chokerende grad præget af afmagt. De mærker i det store hele den samme intense afhængighed som børn, og mens politikerne som aldrig før bekymrer sig om de unges mistrivsel, udviser de selv klare tegn på en sådan. Et oplagt spørgsmål er for eksempel, om så mange af dem ville gå ned med stress, hvis ikke den lille maskine tyranniserede deres liv. Ifølge en amerikansk forsker bør ingen være på digitale medier i mere end en time om dagen. Herefter vokser risikoen for depression og konstante smertefulde brud i tanken, og hvis det har noget på sig, hvilket jeg bestemt tror, at det har, betyder det jo, at de personer, der styrer vores samfund, muligvis gør det i en temmelig usund mental tilstand.

Tidligere og selv stressramte minister Karsten Lauritzen (V) udtalte i fredags på P1, at politikerne generelt fylder for meget i medierne, hvilket er indlysende. Eksponeringen er for længst røget ud af proportioner og bidrager sikkert i en del politikere til en generel fornemmelse af uendelig overvågning. Karsten Lauritzen mener derfor, at man bør afskaffe journalisters permanente ophold på Christiansborg, så det bliver en bygning kun for politikere, og en anden idé synes oplagt.

Jeg foreslår, at mobiltelefonen forvises fra folketingssalen, ligesom den skal forvises fra klasseværelset. Synet af de folkevalgte bøjet over hver deres lille skærm er dybt foruroligende for den, der tror på folkestyre og samtale, og når der i dag tv-transmitteres så meget fra folketingsdebatterne får vi et større indblik i den skrækindjagende digitale afhængigheds anatomi.

At fjerne skærmene fra folketingssalen ville selvsagt ikke eliminere alle kvaler, men politikerne ville erfare, hvordan det føles at løfte blikket, være nærværende, lytte til andres ord, koncentrere sig om én sag ad gangen og kontrollere den barnlige trang til adspredelse.

De ville genopdage en del af eksistensen i den konkrete verden, hvor man af og til keder sig, men til gengæld opøver den smukke dannelsens selvbeherskelse, der gør, at ingen opdager det. Og ikke mindst ville de mærke de små vidunderlige stunder af inspiration og måske endda lykke, når en tanke virkelig tænkes til ende. Folkestyret skal beskyttes mod skærmens rå kræfter, og næste skridt må være at hjælpe politikerne fri af deres afhængighed af dem. Skærmen skal ud af folketingssalen. Nu.