Skolebørn er mindre modne end tidligere. Det er en potentiel bombe under vores samfund

En ny undersøgelse viser, at børn ved skolestart især mangler sociale færdigheder. Det bør bekymre os alle, at børn er mindre klar til at komme i skole i dag end for kun fem år siden, skriver folketingskandidat Dina Raabjerg (K)

Det bør bekymre os alle, når lærerne i 0. klasse siger, at børn er mindre klar til at komme i skole i dag end for kun fem år siden. Særligt når vi samtidig ser så store fald i børn og unges trivsel generelt. Noget er helt galt.

Af en ny undersøgelse fra Lærerforeningen fremgår det i hvert fald, at børn ved skolestart især mangler sociale færdigheder som at vente i kø, danne venskaber og tage hensyn til andre børn. Over 50 procent af lærerne siger, at børnene mangler selvværd, gåpåmod og nysgerrighed. Og en tredjedel siger, at nogle børn mangler motoriske færdigheder såsom at kunne holde på en blyant og kaste en bold.

Gåpåmodet og nysgerrigheden er også faldende hos vores unge mennesker. Den tendens konstaterede Vive allerede i 2018. Vive oplyste i samme rapport, at danske børn har bundrekord i fysisk samvær med andre børn. Den oplysning kom i den grad bag på mig, for vores børn er relativt meget i institution.

Vi har i dag lang barselsorlov i Danmark. Gode økonomiske forhold. Forældre arbejder mindre og er mere sammen med deres børn, viste en nylig rapport fra Rockwool Fonden. Og børnene, der indgår i undersøgelsen fra Lærerforeningen, har været meget mere hjemme med deres forældre på grund af coronapandemien end nogen andre børn de seneste 20 år. Og det gør, at jeg har svært ved at tro, det hele bare handler om institutioner, som vi ellers plejer at fokusere på.

Derfor melder sig spørgsmål som: Skåner forældre børn for meget? Pakker forældre deres børn for meget ind? Glemmer vi som forældre og samfund at stille krav til børn og være ansvarlige voksne? Giver vi dem ikke tryghed nok? Er der for meget iPad, for lidt godnathistorie og alt for få slåskampe på legepladsen uden forældrenes skarpe øje?

Og vigtigst af alt. Hvad gør vi ved det her?

Danmarks Lærerforening giver udtryk for, at de er bekymrede over undersøgelsens resultater. Fordi den manglende modenhed kommer til at følge børnene senere. Men også fordi det tager fokus fra den faglige læring. Og jeg deler den bekymring. Børnene er vores fremtid og vores glæde. Hvis vi ikke får glade, modige og stærke unge mennesker ud af vores børn i den anden ende, så har vi svigtet både os selv og dem. Det står ikke til diskussion.

Det, der sker med børnene, er en potentiel bombe under vores samfund. Og jeg forstår ikke, at der ikke er flere politikere, der bruger energi på det her.

Jeg mener klart, at uanset farven på den næste regering – så er vi nødt til at få nedsat en gruppe kloge hoveder, som kan arbejde med en national handlingsplan, så vi kan få bragt trivslen og børnenes færdigheder op på niveau igen.

Dina Raabjerg er folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds for Det Konservative Folkeparti.