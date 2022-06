Skoleelev: Vi unge kvinder har en facade, som folk omkring os tror er ægte

I min hverdag som en pige i 8. klasse i en dansk folkeskole, oplever jeg lidt af hvert. Ikke fysiske slåskampe, men psykiske - især de indre slåskampe. En ting, alle vi piger har tilfælles, er et håb om en smukkere krop. Ikke for at passe ind i samfundets standarder, men for at passe ind i vores egne.

Søde ord og bemærkninger fra familien er ikke nok til at forsikre os om, at vi er gode nok, som vi er. Ja, måske gør det os lidt varme om hjertet, når vores veninder siger, at vi ser slanke og pæne ud, men glæden er meget kortvarig. Intet kan få os overbevist, ud over vores egen bedømmelse af vores egen krop.