Skoleskyderi og Trump sætter atter våbenloven til debat i USA

I USA er retten til at bære våben en forfatningssikret ret. For mange amerikanere er denne ret selve symbolet på individets frihed og selvstændighed. Ethvert forbud, der sigter mod at begrænse eller endog forbyde adgang til våben ses derfor som et angreb på deres nationale selvforståelse. Men i de seneste dage er debatten om adgang til våben endnu en gang blusset op i Amerika med genklang i de internationale medier. Og det er der gode grunde til.

Fredag ​​den 27. maj var den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, nemlig æresgæst ved det årlige National Rifle Association (NRA)-konvent, der blev afholdt i Houston, Texas. Som blandt andet franske Le Monde minder om, så blev arrangementet ”afholdt kun få timers kørsel fra Uvalde Folkeskole, hvor en 18-årig dræbte 19 børn og to lærere den 24. maj. Trump kaldte det forfærdelige drab på Uvaldes skole en grund til at ’bevæbne borgerne’ og bekæmpe ’det onde’ i vores samfund”.