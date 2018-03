Skru ned, skær væk: Mådehold er blevet moderne

I generationer er vi blevet hjernevasket med, at vi skulle have nyt. Men de yngste vil ikke have nyt, men gamle ting, som har sjæl og historie. Nye ting er kedelige og upersonlige, skriver journalist og forfatter Karen Lumholt

Stå fast. Gå glip. Less Is More. Stop Madspild. Downsize. Sproget vrimler i øjeblikket med udtryk, der vidner om, at vi har fået nok. Ikke af kærlighed – men af markedsbrølets buldren i vore hjerner. ”Tak – men nej tak,” hører jeg de unge sige.

En tidligere dronning af de glittede blade, Pernille Aalund, er flyttet fra Hellerup til Ledøje for at leve uden prestige og glamour, men med manden i sit liv og skønne teenageunger. Hun er bare én af de trendfølsomme kendte.