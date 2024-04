Skuespiller ”snyltede” på 20 år yngre venner og tog del i deres liv

Trods al snak om mangfoldighed er her en stor udfordring og plads til forbedring. Vi skal blive bedre til at danne venskaber på tværs af alder, skriver Birgitte Stoklund Larsen efter at have lyttet til podcasten "Vennepunkt"