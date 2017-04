Småligt at aflyse blå mandag

Det er da for småtskårent, hvis de unge ikke kan få fri til at lave en festdag

Hvorfor skal det dog være så surt?

Hvorfor må de unge konfirmander nu ikke få lov at holde deres blå mandag, som alle konfirmander har kunnet i masser af år?

Det er da for småtskårent, hvis de unge ikke kan få fri til at lave en festdag med deres kammerater dagen efter, at de har haft deres store dag sammen med deres familie.

Det er såmænd ikke altid så muntert at være ung. Hvorfor i alverden skal vi nu berøve dem glæden ved den helle i dagligdagen, som konfirmationen jo også er? Har vi ikke med den seneste skolereform gennemtrumfet, at de unge skal være endnu længere på skolen end tidligere? Mon der ville ske noget ved, at de unge konfirmander så fik lov at holde deres blå mandag?

Skulle vi ikke vise de unge, at vi kan holde fanen højere?