Socialdemokrat: ”Det er en skandale, at jeg ikke betaler topskat”

Jeg vil gerne rette en tak til alle de hårdtarbejdende mænd og kvinder, som gennem generationer har skabt det Danmark, vi har i dag. Jeg tænker konkret på landbobefolkningen og andelstanken, som politisk samlede sig i Venstre, og arbejderbevægelsen, som samlede sig i Socialdemokratiet. Jeg er medlem af det sidstnævnte parti.

Min tak skal rettes til de folk, der støttede den danske arbejderbevægelses grundlægger Louis Pio og hans venner, samt de folk, der stemte på Thorvald Stauning. Folk, der lyttede til Hans Hedtoft og H.C. Hansen. Folk som mine gamle forældre, der talte med respekt om Jens Otto Krag, også selvom de ikke nødvendigvis stemte på ham. Mine gamle forældre, som i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne adopterede mine to yngre søskende og mig, var jo selv kommet godt i vej på grund af andre hårdtarbejdende mennesker før dem.

Som barn af 1960’erne er jeg taknemlig for, at jeg i en alder af fire år kom her til landet. Fra fattige kår i Finland. Mine adoptivforældre stiftede familie i et Danmark, som Socialdemokratiet var en af hovedarkitekterne bag. Et Velfærdsdanmark, som siden i lange perioder er blevet formet af Socialdemokratiet med Anker, Svend, Poul, Mogens, Helle og Mette i spidsen.

Jeg har nydt godt af Velfærdsdanmark. Med en tryg opvækst efter adoptionen og en god og velfungerende folkeskole i Fredericia. Jeg tog hele tre uddannelser, hvoraf de to var på SU. Håndværker, korrespondent og til slut civiløkonom. Tak, Danmark.

Nu står vi ved en skillevej. At de fem milliarder kroner i aftalte skattelettelser overhovedet blev en del af SVM-regeringsgrundlaget, er en kamel, jeg som socialdemokrat har måttet sluge. Men vi kan ikke bede Danmarks værdigt trængende unge og ældre om at sluge den kamel, at der skal kunne gives endnu flere skattelettelser. Dansk Metals aktuelle forslag om skattelettelser i bunden kan jeg naturligvis godt acceptere. Men ikke skattelettelser i midten, og slet ikke skattelettelser i toppen.

”De dårligst stillede ældre er stadig ramt af inflation,” skrev Kristeligt Dagblad på forsiden torsdag den 21. september 2023. Og jeg tilføjer: Er der noget, der giver inflation, så er det skattelettelser til os, der har vores på det tørre. Ja, det er en skandale, at jeg ikke betaler topskat.

Vores regioner og kommuner er i færd med at spare velfærden væk. Det kan vi ikke være bekendt. Kære top i mit parti. Kære folketingsgruppe i mit parti: Det er nu, I skal vise os medborgere i hele landet, at vi – Socialdemokratiet – sikrer velfærden frem for alt.

Allan Pertti Frandsen er civiløkonom og medlem af Socialdemokratiet.