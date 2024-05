Socialdemokrater vil udelukke EU's højrefløj. Men ifølge Mikael Jalving er det latterligt og antidemokratisk

Europæiske topsocialdemokrater i EU vil fryse højrefløjen ude for at beskytte demokratiet. Men ved at gøre det udgør de selv en trussel mod den demokratiske samtale, mener historiker og skribent Mikael Jalving