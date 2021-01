Socialpædagog om drab på bosted: Nu skete det, jeg har frygtet og råbt op om siden 2016

For nyligt blev en 29-årig socialpædagog stukket ihjel på et bosted i Fårevejle. Drab på bosteder skyldes ikke, at de ansatte mangler faglighed, men at der er for få på arbejde, og at nogle af beboerne burde være i hospitalspsykiatrien, mener Mia Kristina Hansen, der arbejdede på bostedet Lindegården, da kollegaen Vivi Nielsen blev dræbt på bostedet i 2016